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Франция рассекретила архивы Алжирской войны
Франция рассекретила архивы Алжирской войны - РИА Новости, 23.12.2021
Франция рассекретила архивы Алжирской войны
Власти Франции рассекретили архивы судебных дел и полицейских расследований, связанных с Алжирской войной, сообщает официальный правительственный бюллетень. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:02
2021-12-23T11:02
в мире
франция
алжир (республика)
эммануэль макрон
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Власти Франции рассекретили архивы судебных дел и полицейских расследований, связанных с Алжирской войной, сообщает официальный правительственный бюллетень.О намерении открыть "алжирские архивы" на 15 лет раньше истечения срока секретности две недели назад заявляла министр культуры страны Розелин Башло-Наркин."Настоящий декрет предусматривает свободное распространение… материалов государственных архивов, созданных в рамках дел, касающихся Алжирской войны, в период с 1 ноября 1954 года по 31 декабря 1966 год и&nbsp;хранящихся в национальных архивах", - сообщается на сайте бюллетеня. Как отмечается, речь идет в том числе&nbsp;о полицейских и военных архивах, а также документах МИД.Все эти документы были засекречены на 75 лет, доступ к ним мог быть получен только по специальному разрешению.В начале марта этого года Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон решил упростить доступ к засекреченным архивным документам, связанным с войной за независимость в Алжире (1954-1962 годы). Речь шла о документах вплоть до 1971 года со статусом "оборонной секретности". Как отмечали в администрации президента, процедура позволит сократить время ожидания для получения исследователями доступа к архивам.
https://ria.ru/20211216/ubiystvo-1763970040.html
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в мире, франция, алжир (республика), эммануэль макрон
11:02 23.12.2021
 
Франция рассекретила архивы Алжирской войны

Франция рассекретила архивы судебных дел и расследований, связанных с Алжирской войной

© Pixabay / PexelsВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Pixabay / Pexels
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Власти Франции рассекретили архивы судебных дел и полицейских расследований, связанных с Алжирской войной, сообщает официальный правительственный бюллетень.
О намерении открыть "алжирские архивы" на 15 лет раньше истечения срока секретности две недели назад заявляла министр культуры страны Розелин Башло-Наркин.
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"Настоящий декрет предусматривает свободное распространение… материалов государственных архивов, созданных в рамках дел, касающихся Алжирской войны, в период с 1 ноября 1954 года по 31 декабря 1966 год и хранящихся в национальных архивах", - сообщается на сайте бюллетеня. Как отмечается, речь идет в том числе о полицейских и военных архивах, а также документах МИД.
Все эти документы были засекречены на 75 лет, доступ к ним мог быть получен только по специальному разрешению.
В начале марта этого года Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон решил упростить доступ к засекреченным архивным документам, связанным с войной за независимость в Алжире (1954-1962 годы). Речь шла о документах вплоть до 1971 года со статусом "оборонной секретности". Как отмечали в администрации президента, процедура позволит сократить время ожидания для получения исследователями доступа к архивам.
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