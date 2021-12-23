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США заявили, что не видят никакой эскалации ситуации со стороны Украины

США заявили, что не видят никакой эскалации ситуации со стороны Украины - РИА Новости, 23.12.2021

США заявили, что не видят никакой эскалации ситуации со стороны Украины

США не видят никакой эскалации военной напряженности со стороны Украины на границах с Россией, сказал высокопоставленный представитель американской... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T19:44

2021-12-23T19:44

2021-12-23T21:13

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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. США не видят никакой эскалации военной напряженности со стороны Украины на границах с Россией, сказал высокопоставленный представитель американской администрации."Мы не видим никаких свидетельств такой эскалации с украинской стороны", - сказал он журналистам.Он добавил, что вооружения, которые поставляют западные страны на Украину, не представляют "никакой значимой угрозы для России".

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в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр, россия