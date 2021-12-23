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США заявили, что не видят никакой эскалации ситуации со стороны Украины
США заявили, что не видят никакой эскалации ситуации со стороны Украины - РИА Новости, 23.12.2021
США заявили, что не видят никакой эскалации ситуации со стороны Украины
США не видят никакой эскалации военной напряженности со стороны Украины на границах с Россией, сказал высокопоставленный представитель американской... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T19:44
2021-12-23T19:44
2021-12-23T21:13
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. США не видят никакой эскалации военной напряженности со стороны Украины на границах с Россией, сказал высокопоставленный представитель американской администрации."Мы не видим никаких свидетельств такой эскалации с украинской стороны", - сказал он журналистам.Он добавил, что вооружения, которые поставляют западные страны на Украину, не представляют "никакой значимой угрозы для России".
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в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр, россия
19:44 23.12.2021 (обновлено: 21:13 23.12.2021)
США заявили, что не видят никакой эскалации ситуации со стороны Украины
Белый дом заявил, что не видит никакой эскалации ситуации со стороны Украины