https://ria.ru/20211223/energoresursy-1765093921.html
Путин: Россия готова поставлять энергоресурсы в Китай и после 2060 года
Путин: Россия готова поставлять энергоресурсы в Китай и после 2060 года - РИА Новости, 23.12.2021
Путин: Россия готова поставлять энергоресурсы в Китай и после 2060 года
Россия готова поставлять энергоресурсы в Китай и после 2060 года, когда обе страны должны выйти на углеродную нейтральность, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:24
2021-12-23T13:24
2021-12-23T13:43
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
в мире
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия готова поставлять энергоресурсы в Китай и после 2060 года, когда обе страны должны выйти на углеродную нейтральность, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы работаем по очень разным направлениям. По энергетике: Китай и Россия взяли на себя обязательства выйти на углеродную нейтральность к 2060 году. До этого времени мы поставляем все виды энергоресурсов в Китай и дальше готовы, потому что 2060 годом не заканчивается жизнь наших государств, а углеродная нейтральность может достигаться разными способами, в том числе возможно использование углеводородов, но только соответствующим образом их нужно поглощать", - сказал Путин на большой пресс-конференции.Он добавил, что РФ и Китай продолжают работу и в атомной энергетике, в высоких технологиях, в космосе, практически по всем направлениям и по высокотехнологичным в том числе.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211123/energoperekhod-1760335808.html
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в мире, китай, владимир путин, россия
13:24 23.12.2021 (обновлено: 13:43 23.12.2021)
Путин: Россия готова поставлять энергоресурсы в Китай и после 2060 года
Президент Путин: Россия готова поставлять энергоресурсы в Китай и после 2060 года