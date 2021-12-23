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Минобороны присоединилось к акции "Елка желаний"
Минобороны присоединилось к акции "Елка желаний" - РИА Новости, 23.12.2021
Минобороны присоединилось к акции "Елка желаний"
Новогодняя благотворительная акция "Елка желаний" стартовала в четверг в министерстве обороны РФ под руководством министра обороны генерала армии Сергея Шойгу,... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:51
2021-12-23T15:05
общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
новый год — 2022
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Новогодняя благотворительная акция "Елка желаний" стартовала в четверг в министерстве обороны РФ под руководством министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, сообщили журналистам в четверг в военном ведомстве."Минобороны России обратилось к организаторам акции с инициативой о передаче в адрес российского военного ведомства писем с желаниями от детей, чьи мечты непосредственно связаны с армией и флотом России. Елка, установленная в здании Минобороны России, была сегодня украшена письмами с новогодними желаниями, полученными от ребят из разных регионов страны", - рассказали в ведомстве.В благотворительном проекте, входящем в президентскую платформу "Россия - страна возможностей", Минобороны принимает участие впервые.Мероприятия в рамках благотворительного проекта "Елка желаний" также проходят в военных округах, флотах и флотилиях, объединениях и соединениях."Елка желаний" приурочена к новогодним праздникам и призвана подарить чувство новогоднего волшебства людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Акция проходит в России в четвертый раз. За все время было исполнено более 21 тысячи желаний.
https://ria.ru/20211221/elka-1764693167.html
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общество, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
14:51 23.12.2021 (обновлено: 15:05 23.12.2021)
 
Минобороны присоединилось к акции "Елка желаний"

Минобороны присоединилось к новогодней акции "Елка желаний"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны
Здание министерства обороны - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Новогодняя благотворительная акция "Елка желаний" стартовала в четверг в министерстве обороны РФ под руководством министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, сообщили журналистам в четверг в военном ведомстве.
"Минобороны России обратилось к организаторам акции с инициативой о передаче в адрес российского военного ведомства писем с желаниями от детей, чьи мечты непосредственно связаны с армией и флотом России. Елка, установленная в здании Минобороны России, была сегодня украшена письмами с новогодними желаниями, полученными от ребят из разных регионов страны", - рассказали в ведомстве.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 12:53
В Госдуме открылась "Елка желаний"
В благотворительном проекте, входящем в президентскую платформу "Россия - страна возможностей", Минобороны принимает участие впервые.
Мероприятия в рамках благотворительного проекта "Елка желаний" также проходят в военных округах, флотах и флотилиях, объединениях и соединениях.
"Елка желаний" приурочена к новогодним праздникам и призвана подарить чувство новогоднего волшебства людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Акция проходит в России в четвертый раз. За все время было исполнено более 21 тысячи желаний.
Главный врач больницы №15 Валерий Вечорко - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 16:08Хорошие новости
Вечорко пообещал помочь маме мальчика на акции "Елка желаний"
 
Новый год — 2022ОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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