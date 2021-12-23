https://ria.ru/20211223/elka-1765122568.html

Минобороны присоединилось к акции "Елка желаний"

Минобороны присоединилось к акции "Елка желаний" - РИА Новости, 23.12.2021

Минобороны присоединилось к акции "Елка желаний"

Новогодняя благотворительная акция "Елка желаний" стартовала в четверг в министерстве обороны РФ под руководством министра обороны генерала армии Сергея Шойгу,... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:51

2021-12-23T14:51

2021-12-23T15:05

общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

новый год — 2022

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Новогодняя благотворительная акция "Елка желаний" стартовала в четверг в министерстве обороны РФ под руководством министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, сообщили журналистам в четверг в военном ведомстве."Минобороны России обратилось к организаторам акции с инициативой о передаче в адрес российского военного ведомства писем с желаниями от детей, чьи мечты непосредственно связаны с армией и флотом России. Елка, установленная в здании Минобороны России, была сегодня украшена письмами с новогодними желаниями, полученными от ребят из разных регионов страны", - рассказали в ведомстве.В благотворительном проекте, входящем в президентскую платформу "Россия - страна возможностей", Минобороны принимает участие впервые.Мероприятия в рамках благотворительного проекта "Елка желаний" также проходят в военных округах, флотах и флотилиях, объединениях и соединениях."Елка желаний" приурочена к новогодним праздникам и призвана подарить чувство новогоднего волшебства людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Акция проходит в России в четвертый раз. За все время было исполнено более 21 тысячи желаний.

https://ria.ru/20211221/elka-1764693167.html

https://ria.ru/20211210/vechorko-1763158135.html

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общество, министерство обороны рф (минобороны рф), россия