Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/ekonomika-1765078784.html
Центробанк вынужден ужесточать денежно-кредитную политику, заявил Путин
Центробанк вынужден ужесточать денежно-кредитную политику, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021
Центробанк вынужден ужесточать денежно-кредитную политику, заявил Путин
Президент России Владимир Путин поддерживает политику Банка России: если ЦБ РФ не будет ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией, то есть... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:43
2021-12-23T13:57
экономика
турция
центральный банк рф (цб рф)
россия
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765058914_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_5176189218e2a29bc66130a751fc6dd5.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддерживает политику Банка России: если ЦБ РФ не будет ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией, то есть риск повторения ситуации в Турции.Банк России весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Весной регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом - на 1,5 пункта, осенью - еще на 1 пункт. На последнем в этом году заседании совета директоров ЦБ поднял ключевую ставку сразу еще на 1 процентный пункт – до 8,5% годовых, вернув ее на уровень сентября-октября 2017 года. Таким образом, ставка в декабре впервые за год превысила темпы роста цен, которые на 20 декабря составляли 8,22% в годовом выражении.Путин отметил, что России надо возвращаться к целевому показателю по инфляции в 4%, в то время как сейчас она в два раза выше. Глава государства также подчеркнул, что мягкая денежно-кредитная политика отражается на макроэкономике и в конечном итоге сводит на нет благие цели, ради которых это делается, в том числе для поддержки экономики и граждан страны."Конечно, можно здесь поругивать Центральный банк, и я знаю... я же каждый день в контакте с коллегами, скажем, из реального сектора экономики. Я знаю, как они ругаются на Центральный банк, и знаю их аргументы. Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок. Но если этого не делать, то у нас может быть как в Турции, в этом же проблема", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.Президент отметил, что это серьезный вызов для страны, при этом призвав ЦБ аккуратно пользоваться ключевой ставкой. "Центральный банк проводит независимую политику, я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю ее положительно", - добавил президент, подчеркнув, что в целом пока удается находить золотую середину в кредитно-денежной политике.Центральный банк Турции уже несколько месяцев снижает ключевую ставку: если еще в сентябре она составляла 19%, то в декабре была уменьшена до 14%. Одновременно в стране стремительно дешевеет турецкая лира: после декабрьского решения ЦБ страны курс доллара взлетел до рекордных 18,4 лиры за доллар. На этом фоне инфляция в стране разогналась по итогам ноября до трехлетнего максимума, составив 21,3%.Такую политику ЦБ Турции проводит при активной поддержке президента страны Тайипа Эрдогана, который последовательно выступает за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции. Он трижды с июля 2019 года менял главу центробанка и дважды с ноября 2020 - министра финансов. Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в экономической некомпетентности и призвали провести досрочные выборы. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.как в Турции, в этом же проблема", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20211223/putin-1765079238.html
https://ria.ru/20211223/dokhody-1765078879.html
https://ria.ru/20211223/pravitelstvo-1765072480.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765058914_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_c2f04c8b3a2e44a412c3ada0d8dcdcda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, турция, центральный банк рф (цб рф), россия, владимир путин
12:43 23.12.2021 (обновлено: 13:57 23.12.2021)
 
Центробанк вынужден ужесточать денежно-кредитную политику, заявил Путин

Президент Путин: если Центробанк не будет ужесточать ДКП, то ситуация будет как в Турции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПеред началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале "Манеж"
Перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддерживает политику Банка России: если ЦБ РФ не будет ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией, то есть риск повторения ситуации в Турции.
Банк России весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Весной регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом - на 1,5 пункта, осенью - еще на 1 пункт. На последнем в этом году заседании совета директоров ЦБ поднял ключевую ставку сразу еще на 1 процентный пункт – до 8,5% годовых, вернув ее на уровень сентября-октября 2017 года. Таким образом, ставка в декабре впервые за год превысила темпы роста цен, которые на 20 декабря составляли 8,22% в годовом выражении.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 12:44Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин оценил работу правительства по поддержке бизнеса
Путин отметил, что России надо возвращаться к целевому показателю по инфляции в 4%, в то время как сейчас она в два раза выше. Глава государства также подчеркнул, что мягкая денежно-кредитная политика отражается на макроэкономике и в конечном итоге сводит на нет благие цели, ради которых это делается, в том числе для поддержки экономики и граждан страны.
"Конечно, можно здесь поругивать Центральный банк, и я знаю... я же каждый день в контакте с коллегами, скажем, из реального сектора экономики. Я знаю, как они ругаются на Центральный банк, и знаю их аргументы. Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок. Но если этого не делать, то у нас может быть как в Турции, в этом же проблема", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.
Президент отметил, что это серьезный вызов для страны, при этом призвав ЦБ аккуратно пользоваться ключевой ставкой. "Центральный банк проводит независимую политику, я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю ее положительно", - добавил президент, подчеркнув, что в целом пока удается находить золотую середину в кредитно-денежной политике.
Путин о росте реальных доходов россиян - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 12:43Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин заявил о росте реальных доходов россиян
Центральный банк Турции уже несколько месяцев снижает ключевую ставку: если еще в сентябре она составляла 19%, то в декабре была уменьшена до 14%. Одновременно в стране стремительно дешевеет турецкая лира: после декабрьского решения ЦБ страны курс доллара взлетел до рекордных 18,4 лиры за доллар. На этом фоне инфляция в стране разогналась по итогам ноября до трехлетнего максимума, составив 21,3%.
Такую политику ЦБ Турции проводит при активной поддержке президента страны Тайипа Эрдогана, который последовательно выступает за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции. Он трижды с июля 2019 года менял главу центробанка и дважды с ноября 2020 - министра финансов. Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в экономической некомпетентности и призвали провести досрочные выборы. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.как в Турции, в этом же проблема", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 12:24Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин назвал работу правительства и Центробанка удовлетворительной
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ЭкономикаТурцияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
23:19США не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посол
23:08Посол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО
23:00Президент Черногории заразился коронавирусом
22:55Посол Салливан заявил о готовности США и НАТО к диалогу с Москвой
22:52Посол США оценил шансы добиться прогресса в отношениях с Россией
22:34В Улан-Удэ организовали мониторинг температуры во всех соцобъектах
Лента новостейМолния
В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посолСША не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посолПосол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТОПрезидент Черногории заразился коронавирусомПосол Салливан заявил о готовности США и НАТО к диалогу с МосквойПосол США оценил шансы добиться прогресса в отношениях с РоссиейВ Улан-Удэ организовали мониторинг температуры во всех соцобъектах