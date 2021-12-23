https://ria.ru/20211223/ekonomika-1765078784.html

Центробанк вынужден ужесточать денежно-кредитную политику, заявил Путин

Центробанк вынужден ужесточать денежно-кредитную политику, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

Центробанк вынужден ужесточать денежно-кредитную политику, заявил Путин

Президент России Владимир Путин поддерживает политику Банка России: если ЦБ РФ не будет ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией, то есть... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:43

2021-12-23T12:43

2021-12-23T13:57

экономика

турция

центральный банк рф (цб рф)

россия

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддерживает политику Банка России: если ЦБ РФ не будет ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией, то есть риск повторения ситуации в Турции.Банк России весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Весной регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом - на 1,5 пункта, осенью - еще на 1 пункт. На последнем в этом году заседании совета директоров ЦБ поднял ключевую ставку сразу еще на 1 процентный пункт – до 8,5% годовых, вернув ее на уровень сентября-октября 2017 года. Таким образом, ставка в декабре впервые за год превысила темпы роста цен, которые на 20 декабря составляли 8,22% в годовом выражении.Путин отметил, что России надо возвращаться к целевому показателю по инфляции в 4%, в то время как сейчас она в два раза выше. Глава государства также подчеркнул, что мягкая денежно-кредитная политика отражается на макроэкономике и в конечном итоге сводит на нет благие цели, ради которых это делается, в том числе для поддержки экономики и граждан страны."Конечно, можно здесь поругивать Центральный банк, и я знаю... я же каждый день в контакте с коллегами, скажем, из реального сектора экономики. Я знаю, как они ругаются на Центральный банк, и знаю их аргументы. Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок. Но если этого не делать, то у нас может быть как в Турции, в этом же проблема", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.Президент отметил, что это серьезный вызов для страны, при этом призвав ЦБ аккуратно пользоваться ключевой ставкой. "Центральный банк проводит независимую политику, я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю ее положительно", - добавил президент, подчеркнув, что в целом пока удается находить золотую середину в кредитно-денежной политике.Центральный банк Турции уже несколько месяцев снижает ключевую ставку: если еще в сентябре она составляла 19%, то в декабре была уменьшена до 14%. Одновременно в стране стремительно дешевеет турецкая лира: после декабрьского решения ЦБ страны курс доллара взлетел до рекордных 18,4 лиры за доллар. На этом фоне инфляция в стране разогналась по итогам ноября до трехлетнего максимума, составив 21,3%.Такую политику ЦБ Турции проводит при активной поддержке президента страны Тайипа Эрдогана, который последовательно выступает за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции. Он трижды с июля 2019 года менял главу центробанка и дважды с ноября 2020 - министра финансов. Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в экономической некомпетентности и призвали провести досрочные выборы. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.как в Турции, в этом же проблема", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/putin-1765079238.html

https://ria.ru/20211223/dokhody-1765078879.html

https://ria.ru/20211223/pravitelstvo-1765072480.html

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экономика, турция, центральный банк рф (цб рф), россия, владимир путин