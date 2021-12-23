https://ria.ru/20211223/ekonomika-1765073295.html
Путин призвал увеличить численность экономически активного населения
Путин призвал увеличить численность экономически активного населения - РИА Новости, 23.12.2021
Путин призвал увеличить численность экономически активного населения
В России насчитывается 81 миллион человек работоспособного возраста, этот показатель должен серьезно увеличиться к 2024-2030 годам, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:26
2021-12-23T12:26
2021-12-23T12:39
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В России насчитывается 81 миллион человек работоспособного возраста, этот показатель должен серьезно увеличиться к 2024-2030 годам, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас сейчас 81 с небольшим миллион человек в работоспособном возрасте. Мы должны серьезно увеличить это к 2024-2030 году", - заявил президент во время итоговой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211215/zarplata-1763769752.html
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владимир путин, экономика, россия
12:26 23.12.2021 (обновлено: 12:39 23.12.2021)
Путин призвал увеличить численность экономически активного населения
Президент Путин: численность экономически активного населения должна серьезно увеличиться