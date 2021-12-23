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В Свердловской области в ДТП с автобусом пострадали десять человек
В Свердловской области в ДТП с автобусом пострадали десять человек - РИА Новости, 23.12.2021
В Свердловской области в ДТП с автобусом пострадали десять человек
Десять человек, в том числе двух детей, доставили в больницу после столкновения рейсового автобуса с опорой освещения в городе Каменск-Уральский Свердловской... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:01
2021-12-23T17:32
происшествия
каменск-уральский
свердловская область
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Десять человек, в том числе двух детей, доставили в больницу после столкновения рейсового автобуса с опорой освещения в городе Каменск-Уральский Свердловской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В лечебное учреждение после столкновения пассажирского автобуса с опорой освещения доставлены 10 человек, в том числе два ребенка", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что всего в рейсовом автобусе находились 16 человек, включая четверых детей.Ранее региональное управление ГИБДД сообщало, что автобус въехал в светофор, в результате пострадали четыре человека."По имеющейся на текущий момент информации, шестеро пассажиров обратились за медицинской помощью, из них двое детей. Точная информация о количестве обратившихся за медицинской помощью устанавливается. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о перевозке граждан в общественном транспорте. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщила в свою очередь прокуратура Свердловской области.
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происшествия, каменск-уральский, свердловская область
16:01 23.12.2021 (обновлено: 17:32 23.12.2021)
 
В Свердловской области в ДТП с автобусом пострадали десять человек

Десять человек, среди них двое детей, пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области

© Фото : Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской областиДТП с участием автобуса в городе Каменск-Уральский Свердловской области
ДТП с участием автобуса в городе Каменск-Уральский Свердловской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Фото : Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Десять человек, в том числе двух детей, доставили в больницу после столкновения рейсового автобуса с опорой освещения в городе Каменск-Уральский Свердловской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В лечебное учреждение после столкновения пассажирского автобуса с опорой освещения доставлены 10 человек, в том числе два ребенка", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что всего в рейсовом автобусе находились 16 человек, включая четверых детей.
Ранее региональное управление ГИБДД сообщало, что автобус въехал в светофор, в результате пострадали четыре человека.
"По имеющейся на текущий момент информации, шестеро пассажиров обратились за медицинской помощью, из них двое детей. Точная информация о количестве обратившихся за медицинской помощью устанавливается. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о перевозке граждан в общественном транспорте. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщила в свою очередь прокуратура Свердловской области.
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ПроисшествияКаменск-УральскийСвердловская область
 
 
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