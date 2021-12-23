https://ria.ru/20211223/dtp-1765045948.html

Жительница Приморья перепутала газ с тормозом и протаранила супермаркет

Жительница Приморья перепутала газ с тормозом и протаранила супермаркет - РИА Новости, 23.12.2021

Жительница Приморья перепутала газ с тормозом и протаранила супермаркет

Жительница Приморья за рулем иномарки на парковке супермаркета перепутала педали и врезалась в магазин, она получила травму носа, сообщает УМВД РФ по... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T10:07

2021-12-23T10:07

2021-12-23T11:09

происшествия

уссурийск

приморский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

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ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – РИА Новости. Жительница Приморья за рулем иномарки на парковке супермаркета перепутала педали и врезалась в магазин, она получила травму носа, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.ДТП произошло на улице Горького в Уссурийске. В соцсетях опубликованы видеозапись с камеры наблюдения у супермаркета. На них видно, как иномарка на парковке разворачивается и, прибавляя газу, врезается в стеклянные двери магазина. На других кадрах видно, что машина разбила внешние и внутренние двери супермаркета."Установлено, что, совершая маневр поворота, водитель автомобиля марки Toyota Passo не справилась с управлением и въехала в витрину магазина, повредив автоматические двери. В результате ДТП пострадала сама 57-летняя женщина, управлявшая транспортным средством. Медики диагностировали ей ушиб спинки носа", - отметила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.В ГАИ женщина сказала, что перепутала педали тормоза и газа.По факту ДТП проводится административное расследование. Автомобилистке придется возместить материальный ущерб, причиненный собственнику магазина.

https://ria.ru/20210927/kaliningrad-1751949843.html

уссурийск

приморский край

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происшествия, уссурийск, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто