https://ria.ru/20211223/dtp-1765045948.html
Жительница Приморья перепутала газ с тормозом и протаранила супермаркет
Жительница Приморья перепутала газ с тормозом и протаранила супермаркет - РИА Новости, 23.12.2021
Жительница Приморья перепутала газ с тормозом и протаранила супермаркет
Жительница Приморья за рулем иномарки на парковке супермаркета перепутала педали и врезалась в магазин, она получила травму носа, сообщает УМВД РФ по... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T10:07
2021-12-23T10:07
2021-12-23T11:09
происшествия
уссурийск
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
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ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – РИА Новости. Жительница Приморья за рулем иномарки на парковке супермаркета перепутала педали и врезалась в магазин, она получила травму носа, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.ДТП произошло на улице Горького в Уссурийске. В соцсетях опубликованы видеозапись с камеры наблюдения у супермаркета. На них видно, как иномарка на парковке разворачивается и, прибавляя газу, врезается в стеклянные двери магазина. На других кадрах видно, что машина разбила внешние и внутренние двери супермаркета."Установлено, что, совершая маневр поворота, водитель автомобиля марки Toyota Passo не справилась с управлением и въехала в витрину магазина, повредив автоматические двери. В результате ДТП пострадала сама 57-летняя женщина, управлявшая транспортным средством. Медики диагностировали ей ушиб спинки носа", - отметила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.В ГАИ женщина сказала, что перепутала педали тормоза и газа.По факту ДТП проводится административное расследование. Автомобилистке придется возместить материальный ущерб, причиненный собственнику магазина.
https://ria.ru/20210927/kaliningrad-1751949843.html
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происшествия, уссурийск, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто
10:07 23.12.2021 (обновлено: 11:09 23.12.2021)
Жительница Приморья перепутала газ с тормозом и протаранила супермаркет
Жительница Уссурийска на иномарке перепутала газ и тормоз и врезалась в двери супермаркета