https://ria.ru/20211223/dorogi-1765066855.html

Сургутский район Югры освоил на ремонт дорог рекордные 220 миллионов рублей

Сургутский район Югры освоил на ремонт дорог рекордные 220 миллионов рублей - РИА Новости, 23.12.2021

Сургутский район Югры освоил на ремонт дорог рекордные 220 миллионов рублей

Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в 2021 году освоили на ремонт дорог рекордную для муниципалитета сумму в 220 миллионов рублей,... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T11:58

2021-12-23T11:58

2021-12-23T11:58

ханты-мансийский автономный округ

общество

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в 2021 году освоили на ремонт дорог рекордную для муниципалитета сумму в 220 миллионов рублей, сообщил журналистам глава района Андрей Трубецкой."На капительный ремонт и реконструкцию дорог из бюджета района выделено и освоено в этом году 220 миллионов рублей. Это большая сумма, никогда такого именно из бюджета района мы не выделяли. Восемьдесят две тысячи квадратных метров дорог за эти деньги капитально отремонтированы и реконструированы", - сказал Трубецкой.По его словам, также по экономическому соглашению с районом ПАО "Сугутнефтегаз" выделило более 100 миллионов рублей, на которые было отремонтировано порядка 100 тысяч квадратных метров дорог.Как подчеркнул Трубецкой, впервые за всю историю дороги с твердым покрытием появились в селах Тундрино, Сытомино и деревне Лямина.Ранее сообщалось, что в бюджете района на 2022 год предусмотрено выделение из муниципального бюджета 210 миллионов рублей на капитальный ремонт дорог, также ведется работа по привлечению окружного и федерального финансирования.Всего за два последних года в Сургутском районе было отремонтировано более 85 тысяч квадратных километров дорог, из бюджета муниципалитета на это было выделено более 388 миллионов рублей. При этом в текущем году кампания по ремонту дорог завершилась раньше срока, подчеркнули власти.

https://ria.ru/20211223/msp-1765066355.html

https://ria.ru/20211220/byudzhet-1764504139.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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общество, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ