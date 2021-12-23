https://ria.ru/20211223/dorogi-1765066855.html
Сургутский район Югры освоил на ремонт дорог рекордные 220 миллионов рублей
Сургутский район Югры освоил на ремонт дорог рекордные 220 миллионов рублей - РИА Новости, 23.12.2021
Сургутский район Югры освоил на ремонт дорог рекордные 220 миллионов рублей
Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в 2021 году освоили на ремонт дорог рекордную для муниципалитета сумму в 220 миллионов рублей,... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:58
2021-12-23T11:58
2021-12-23T11:58
ханты-мансийский автономный округ
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сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в 2021 году освоили на ремонт дорог рекордную для муниципалитета сумму в 220 миллионов рублей, сообщил журналистам глава района Андрей Трубецкой."На капительный ремонт и реконструкцию дорог из бюджета района выделено и освоено в этом году 220 миллионов рублей. Это большая сумма, никогда такого именно из бюджета района мы не выделяли. Восемьдесят две тысячи квадратных метров дорог за эти деньги капитально отремонтированы и реконструированы", - сказал Трубецкой.По его словам, также по экономическому соглашению с районом ПАО "Сугутнефтегаз" выделило более 100 миллионов рублей, на которые было отремонтировано порядка 100 тысяч квадратных метров дорог.Как подчеркнул Трубецкой, впервые за всю историю дороги с твердым покрытием появились в селах Тундрино, Сытомино и деревне Лямина.Ранее сообщалось, что в бюджете района на 2022 год предусмотрено выделение из муниципального бюджета 210 миллионов рублей на капитальный ремонт дорог, также ведется работа по привлечению окружного и федерального финансирования.Всего за два последних года в Сургутском районе было отремонтировано более 85 тысяч квадратных километров дорог, из бюджета муниципалитета на это было выделено более 388 миллионов рублей. При этом в текущем году кампания по ремонту дорог завершилась раньше срока, подчеркнули власти.
https://ria.ru/20211223/msp-1765066355.html
https://ria.ru/20211220/byudzhet-1764504139.html
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общество, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Сургутский район Югры освоил на ремонт дорог рекордные 220 миллионов рублей
Сургутский район Югры в 2021 году освоил на ремонт дорог рекордные 220 миллионов рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости.
Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа
в 2021 году освоили на ремонт дорог рекордную для муниципалитета сумму в 220 миллионов рублей, сообщил журналистам глава района Андрей Трубецкой.
"На капительный ремонт и реконструкцию дорог из бюджета района выделено и освоено в этом году 220 миллионов рублей. Это большая сумма, никогда такого именно из бюджета района мы не выделяли. Восемьдесят две тысячи квадратных метров дорог за эти деньги капитально отремонтированы и реконструированы", - сказал Трубецкой.
По его словам, также по экономическому соглашению с районом ПАО "Сугутнефтегаз" выделило более 100 миллионов рублей, на которые было отремонтировано порядка 100 тысяч квадратных метров дорог.
Как подчеркнул Трубецкой, впервые за всю историю дороги с твердым покрытием появились в селах Тундрино, Сытомино и деревне Лямина.
Ранее сообщалось, что в бюджете района на 2022 год предусмотрено выделение из муниципального бюджета 210 миллионов рублей на капитальный ремонт дорог, также ведется работа по привлечению окружного и федерального финансирования.
Всего за два последних года в Сургутском районе было отремонтировано более 85 тысяч квадратных километров дорог, из бюджета муниципалитета на это было выделено более 388 миллионов рублей. При этом в текущем году кампания по ремонту дорог завершилась раньше срока, подчеркнули власти.