https://ria.ru/20211223/donbass-1765173100.html
В ДНР согласны с тем, что Киев может готовить военную операцию в Донбассе
В ДНР согласны с тем, что Киев может готовить военную операцию в Донбассе - РИА Новости, 23.12.2021
В ДНР согласны с тем, что Киев может готовить военную операцию в Донбассе
Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский согласен с тем, что Киев может готовить военную операцию в... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:25
2021-12-23T16:25
2021-12-23T16:25
в мире
киев
владимир путин
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ситуация в днр и лнр
владислав бердичевский
россия
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ДОНЕЦК 23 дек - РИА Новости. Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский согласен с тем, что Киев может готовить военную операцию в Донбассе и отметил, что украинские власти специально необоснованно обвиняют РФ в попытках напасть, чтобы предотвратить ее ответные действия.Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что складывается впечатление, что на Украине готовят третью военную операцию и заранее предупреждают Россию, чтобы она не вмешивалась."Да, безусловно, скорее всего, так и есть, и Россию призывают отвести войска, и Россию обвиняют в том, что она пытается напасть на Украину, но только с одной целью. Скорее всего, запланирован какой-то украинский блицкриг в Донбассе и пытаются предотвратить ответные действия Российской Федерации. Мы видим нагнетания с украинской стороны, мы видим, что войска России находятся на достаточно большом расстоянии (от украинской границы - ред.)", - сказал Бердичевский.
https://ria.ru/20211223/donbass-1765060541.html
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в мире, киев, владимир путин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владислав бердичевский, россия
В ДНР согласны с тем, что Киев может готовить военную операцию в Донбассе
Депутат ДНР Бердичевский заявил, что Киев может готовить военную операцию в Донбассе