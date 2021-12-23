https://ria.ru/20211223/donbass-1765173100.html

В ДНР согласны с тем, что Киев может готовить военную операцию в Донбассе

В ДНР согласны с тем, что Киев может готовить военную операцию в Донбассе - РИА Новости, 23.12.2021

В ДНР согласны с тем, что Киев может готовить военную операцию в Донбассе

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский согласен с тем, что Киев может готовить военную операцию в... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T16:25

2021-12-23T16:25

2021-12-23T16:25

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владимир путин

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

владислав бердичевский

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ДОНЕЦК 23 дек - РИА Новости. Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский согласен с тем, что Киев может готовить военную операцию в Донбассе и отметил, что украинские власти специально необоснованно обвиняют РФ в попытках напасть, чтобы предотвратить ее ответные действия.Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что складывается впечатление, что на Украине готовят третью военную операцию и заранее предупреждают Россию, чтобы она не вмешивалась."Да, безусловно, скорее всего, так и есть, и Россию призывают отвести войска, и Россию обвиняют в том, что она пытается напасть на Украину, но только с одной целью. Скорее всего, запланирован какой-то украинский блицкриг в Донбассе и пытаются предотвратить ответные действия Российской Федерации. Мы видим нагнетания с украинской стороны, мы видим, что войска России находятся на достаточно большом расстоянии (от украинской границы - ред.)", - сказал Бердичевский.

https://ria.ru/20211223/donbass-1765060541.html

https://ria.ru/20211222/diversiya-1764856080.html

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в мире, киев, владимир путин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владислав бердичевский, россия