https://ria.ru/20211223/donbass-1765112878.html

ДНР и ЛНР пришлось убеждать подписать Минские соглашения, заявил Путин

ДНР и ЛНР пришлось убеждать подписать Минские соглашения, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

ДНР и ЛНР пришлось убеждать подписать Минские соглашения, заявил Путин

Москве пришлось убеждать ДНР и ЛНР подписать Минские соглашения, а теперь Киев с ними не разговаривает, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:19

2021-12-23T14:19

2021-12-23T14:48

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Москве пришлось убеждать ДНР и ЛНР подписать Минские соглашения, а теперь Киев с ними не разговаривает, заявил президент России Владимир Путин."Есть в Минских соглашениях требование внести изменение в конституцию. Где эти изменения в конституцию? При этом там написано, что они должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР. Должны быть согласованы. Прекрасно помню, потому что принимал участие в выработке этих решений. Так не только не согласовывают, не только не вносят никаких предложений по изменению в конституцию, а отказываются вообще разговаривать с представителями Донбасса", - сказал Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции."Хотя когда подписывали эти соглашения в Минске, сами настаивали на том, чтобы представители Донбасса поставили под этим документом свои подписи. И там стоят эти подписи. Должен честно сказать: они отказывались, нам пришлось с ними поработать для того, чтобы убедить их поставить эти подписи. Они поставили. Теперь с ними просто отказываются разговаривать, объявляют их террористами и говорят: "Разговаривать с ними не будем", - добавил президент.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211223/putin-1765119101.html

https://ria.ru/20211223/ukraina-1765112977.html

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