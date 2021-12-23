14:19 23.12.2021 (обновлено: 14:48 23.12.2021)
ДНР и ЛНР пришлось убеждать подписать Минские соглашения, заявил Путин
Президент Путин напомнил, что ДНР и ЛНР пришлось убеждать подписать Минские соглашения
© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Москве пришлось убеждать ДНР и ЛНР подписать Минские соглашения, а теперь Киев с ними не разговаривает, заявил президент России Владимир Путин.
"Есть в Минских соглашениях требование внести изменение в конституцию. Где эти изменения в конституцию? При этом там написано, что они должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР. Должны быть согласованы. Прекрасно помню, потому что принимал участие в выработке этих решений. Так не только не согласовывают, не только не вносят никаких предложений по изменению в конституцию, а отказываются вообще разговаривать с представителями Донбасса", - сказал Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.
"Хотя когда подписывали эти соглашения в Минске, сами настаивали на том, чтобы представители Донбасса поставили под этим документом свои подписи. И там стоят эти подписи. Должен честно сказать: они отказывались, нам пришлось с ними поработать для того, чтобы убедить их поставить эти подписи. Они поставили. Теперь с ними просто отказываются разговаривать, объявляют их террористами и говорят: "Разговаривать с ними не будем", - добавил президент.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.