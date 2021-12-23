https://ria.ru/20211223/donbass-1765110086.html
Будущее Донбасса определят его жители, заявил Путин
Будущее Донбасса определят его жители, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021
Будущее Донбасса определят его жители, заявил Путин
Будущее Донбасса должны определить люди, которые там живут, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:13
2021-12-23T14:13
2021-12-23T15:00
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
владимир путин
донбасс
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Будущее Донбасса должны определить люди, которые там живут, считает президент РФ Владимир Путин."Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. Вот и все. И по-другому быть не может", - заявил Путин на ежегодной большой пресс-конференции.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211223/ukraina-1765113843.html
донбасс
украина
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владимир путин, донбасс, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
14:13 23.12.2021 (обновлено: 15:00 23.12.2021)
Будущее Донбасса определят его жители, заявил Путин
Президент Путин: будущее Донбасса определят его жители