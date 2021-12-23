https://ria.ru/20211223/donbass-1765060541.html

В ДНР заявили о ранении жителя Донецка при обстреле со стороны силовиков

В ДНР заявили о ранении жителя Донецка при обстреле со стороны силовиков - РИА Новости, 23.12.2021

В ДНР заявили о ранении жителя Донецка при обстреле со стороны силовиков

Мирный житель Донецка получил ранения в четверг в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T11:31

2021-12-23T11:31

2021-12-23T11:31

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Мирный житель Донецка получил ранения в четверг в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Сегодня утром в результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины получил осколочные ранения мужчина 1969 года рождения. Пострадавший доставлен в центральную городскую больницу №14 Донецка", - сказал представитель ДНР.Он пояснил, что инцидент произошел в поселке Александровка на окраине Донецка. Ему поставили диагноз "минно-взрывная травма, множественные ранения левой височно-теменной области, левого плеча, проникающее ранение легочной подвздошной области, ранение обеих голеней по передней поверхности".

https://radiosputnik.ria.ru/20211222/khimoruzhie-1764922891.html

https://ria.ru/20211222/diversiya-1764856080.html

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донецк (донецкая область)

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