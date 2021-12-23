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В ДНР заявили о ранении жителя Донецка при обстреле со стороны силовиков
В ДНР заявили о ранении жителя Донецка при обстреле со стороны силовиков - РИА Новости, 23.12.2021
В ДНР заявили о ранении жителя Донецка при обстреле со стороны силовиков
Мирный житель Донецка получил ранения в четверг в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:31
2021-12-23T11:31
в мире
украина
донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Мирный житель Донецка получил ранения в четверг в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Сегодня утром в результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины получил осколочные ранения мужчина 1969 года рождения. Пострадавший доставлен в центральную городскую больницу №14&nbsp;Донецка", - сказал представитель ДНР.Он пояснил, что инцидент произошел в поселке Александровка на окраине Донецка. Ему поставили диагноз "минно-взрывная травма, множественные ранения левой височно-теменной области, левого плеча, проникающее ранение легочной подвздошной области, ранение обеих голеней по передней поверхности".
https://radiosputnik.ria.ru/20211222/khimoruzhie-1764922891.html
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украина
донецк (донецкая область)
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в мире, украина, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
11:31 23.12.2021
 
В ДНР заявили о ранении жителя Донецка при обстреле со стороны силовиков

В ДНР заявили о ранении жителя Донецка при обстреле со стороны украинских силовиков

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Киевском районе Донецка
Последствия обстрела в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Мирный житель Донецка получил ранения в четверг в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня утром в результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины получил осколочные ранения мужчина 1969 года рождения. Пострадавший доставлен в центральную городскую больницу №14 Донецка", - сказал представитель ДНР.
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Он пояснил, что инцидент произошел в поселке Александровка на окраине Донецка. Ему поставили диагноз "минно-взрывная травма, множественные ранения левой височно-теменной области, левого плеча, проникающее ранение легочной подвздошной области, ранение обеих голеней по передней поверхности".
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В миреУкраинаДонецк (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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