https://ria.ru/20211223/dolg-1765072222.html
Путин: внешний долг России сократился до минимального значения в мире
Путин: внешний долг России сократился до минимального значения в мире - РИА Новости, 23.12.2021
Путин: внешний долг России сократился до минимального значения в мире
Государственный внешний долг России сократился и находится на минимальных значениях в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе итоговой... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:23
2021-12-23T12:23
2021-12-23T13:09
экономика
россия
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Государственный внешний долг России сократился и находится на минимальных значениях в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции."Государственный внешний долг чуть-чуть сократился. Это минимальные значения в мире, где-то 4% (ВВП - ред.)", - сказал он.По последним данным ЦБ, внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 489,2 миллиарда долларов. Из них на государственный приходится лишь 67,8 миллиарда долларов против 69,9 миллиарда на начало года.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Путин: "Внешний долг России сократился до минимального значения в мире"
Путин заявил, что внешний долг России сократился до минимального значения в мире – 4%.
2021-12-23T12:23
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
12:23 23.12.2021 (обновлено: 13:09 23.12.2021)
Путин: внешний долг России сократился до минимального значения в мире
Президент Путин: внешний долг России сократился до минимального значения в мире