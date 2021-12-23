https://ria.ru/20211223/dolg-1765072222.html

Путин: внешний долг России сократился до минимального значения в мире

Путин: внешний долг России сократился до минимального значения в мире - РИА Новости, 23.12.2021

Путин: внешний долг России сократился до минимального значения в мире

Государственный внешний долг России сократился и находится на минимальных значениях в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе итоговой... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:23

2021-12-23T12:23

2021-12-23T13:09

экономика

россия

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Государственный внешний долг России сократился и находится на минимальных значениях в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции."Государственный внешний долг чуть-чуть сократился. Это минимальные значения в мире, где-то 4% (ВВП - ред.)", - сказал он.По последним данным ЦБ, внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 489,2 миллиарда долларов. Из них на государственный приходится лишь 67,8 миллиарда долларов против 69,9 миллиарда на начало года.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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Путин: "Внешний долг России сократился до минимального значения в мире" Путин заявил, что внешний долг России сократился до минимального значения в мире – 4%. 2021-12-23T12:23 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)