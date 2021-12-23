https://ria.ru/20211223/dispanserizatsiya-1765166103.html
Более 1,5 миллиона переболевших COVID-19 прошли углубленную диспансеризацию
Более 1,5 миллиона переболевших COVID-19 прошли углубленную диспансеризацию - РИА Новости, 23.12.2021
Более 1,5 миллиона переболевших COVID-19 прошли углубленную диспансеризацию
Углубленную диспансеризацию прошли уже более 1,5 миллиона человек, переболевших коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:06
2021-12-23T16:06
2021-12-23T16:22
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Углубленную диспансеризацию прошли уже более 1,5 миллиона человек, переболевших коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."Программа углубленной диспансеризации граждан, переболевших COVID-19 и имеющих хронические неинфекционные заболевания, реализуется с лета 2021 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Она позволяет эффективно выявлять осложнения и отдаленные последствия коронавирусной инфекции и избежать тяжелых последствий. На сегодняшний день углубленную диспансеризацию прошли более 1,5 миллиона человек", - говорится в сообщении.Для привлечения граждан к прохождению углубленной диспансеризации задействованы страховые компании, проводится информирование граждан, в том числе рассылки сообщений СМС, в мессенджерах и через Единый портал госуслуг, пояснили в пресс-службе.Углубленную диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту жительства бесплатно, подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20211223/koronavirus-1765145648.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d76498e4ecac7885e00a5e90a6220624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус covid-19
16:06 23.12.2021 (обновлено: 16:22 23.12.2021)
Более 1,5 миллиона переболевших COVID-19 прошли углубленную диспансеризацию
Более 1,5 миллиона переболевших COVID-19 россиян прошли углубленную диспансеризацию