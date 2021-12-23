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Более 1,5 миллиона переболевших COVID-19 прошли углубленную диспансеризацию

Более 1,5 миллиона переболевших COVID-19 прошли углубленную диспансеризацию - РИА Новости, 23.12.2021

Более 1,5 миллиона переболевших COVID-19 прошли углубленную диспансеризацию

Углубленную диспансеризацию прошли уже более 1,5 миллиона человек, переболевших коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T16:06

2021-12-23T16:06

2021-12-23T16:22

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Углубленную диспансеризацию прошли уже более 1,5 миллиона человек, переболевших коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."Программа углубленной диспансеризации граждан, переболевших COVID-19 и имеющих хронические неинфекционные заболевания, реализуется с лета 2021 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Она позволяет эффективно выявлять осложнения и отдаленные последствия коронавирусной инфекции и избежать тяжелых последствий. На сегодняшний день углубленную диспансеризацию прошли более 1,5 миллиона человек", - говорится в сообщении.Для привлечения граждан к прохождению углубленной диспансеризации задействованы страховые компании, проводится информирование граждан, в том числе рассылки сообщений СМС, в мессенджерах и через Единый портал госуслуг, пояснили в пресс-службе.Углубленную диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту жительства бесплатно, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20211223/koronavirus-1765145648.html

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общество, россия, коронавирус covid-19