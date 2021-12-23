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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211223/dispanserizatsiya-1765166103.html
Более 1,5 миллиона переболевших COVID-19 прошли углубленную диспансеризацию
Более 1,5 миллиона переболевших COVID-19 прошли углубленную диспансеризацию - РИА Новости, 23.12.2021
Более 1,5 миллиона переболевших COVID-19 прошли углубленную диспансеризацию
Углубленную диспансеризацию прошли уже более 1,5 миллиона человек, переболевших коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:06
2021-12-23T16:22
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Углубленную диспансеризацию прошли уже более 1,5 миллиона человек, переболевших коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."Программа углубленной диспансеризации граждан, переболевших COVID-19 и имеющих хронические неинфекционные заболевания, реализуется с лета 2021 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Она позволяет эффективно выявлять осложнения и отдаленные последствия коронавирусной инфекции и избежать тяжелых последствий. На сегодняшний день углубленную диспансеризацию прошли более 1,5 миллиона человек", - говорится в сообщении.Для привлечения граждан к прохождению углубленной диспансеризации задействованы страховые компании, проводится информирование граждан, в том числе рассылки сообщений СМС, в мессенджерах и через Единый портал госуслуг, пояснили в пресс-службе.Углубленную диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту жительства бесплатно, подчеркнули в министерстве.
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общество, россия, коронавирус covid-19
16:06 23.12.2021 (обновлено: 16:22 23.12.2021)
 
Более 1,5 миллиона переболевших COVID-19 прошли углубленную диспансеризацию

Более 1,5 миллиона переболевших COVID-19 россиян прошли углубленную диспансеризацию

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Углубленную диспансеризацию прошли уже более 1,5 миллиона человек, переболевших коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"Программа углубленной диспансеризации граждан, переболевших COVID-19 и имеющих хронические неинфекционные заболевания, реализуется с лета 2021 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Она позволяет эффективно выявлять осложнения и отдаленные последствия коронавирусной инфекции и избежать тяжелых последствий. На сегодняшний день углубленную диспансеризацию прошли более 1,5 миллиона человек", - говорится в сообщении.
Для привлечения граждан к прохождению углубленной диспансеризации задействованы страховые компании, проводится информирование граждан, в том числе рассылки сообщений СМС, в мессенджерах и через Единый портал госуслуг, пояснили в пресс-службе.
Углубленную диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту жительства бесплатно, подчеркнули в министерстве.
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