https://ria.ru/20211223/dispanserizatsiya-1765158111.html

Более ста тысяч жителей Ярославской области прошли диспансеризацию

Более ста тысяч жителей Ярославской области прошли диспансеризацию - РИА Новости, 23.12.2021

Более ста тысяч жителей Ярославской области прошли диспансеризацию

Более 100 тысяч жителей Ярославской области прошли диспансеризацию в 2021 году, из них почти 3,5 тысячи человек прошли углубленную диспансеризацию, сообщает... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:37

2021-12-23T15:37

2021-12-23T15:37

ярославская область

общество

ярославская область

переславский район

владимир путин

здоровье - общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Более 100 тысяч жителей Ярославской области прошли диспансеризацию в 2021 году, из них почти 3,5 тысячи человек прошли углубленную диспансеризацию, сообщает правительство региона.Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в четверг заявил, что диспансеризация должна работать устойчиво, системно, несмотря на ковидные ограничения, он особенно отметил важность постковидной диспансеризации.По данным правительства Ярославской области, с 29 ноября в регионе возобновилась диспансеризация и профилактические медосмотры населения. Проходят они с соблюдением всех необходимых мер противоэпидемиологической безопасности. Обязательным условием при посещении поликлиник остаются термометрия и использование медицинских масок."В этом году диспансеризацию смогли пройти свыше 100 тысяч жителей области. За 8 лет диспансеризацию в регионе прошли уже более миллиона человек. Выявлено более 81,5 тысячи заболеваний", - говорится в сообщении.В поликлиниках региона организован "зеленый коридор", а также прием в вечерние часы и по субботам, чтобы люди могли пройти обследование в удобное для себя время, отмечает правительство региона."В регионе параллельно идет и углубленная диспансеризация граждан, перенесших COVID-19. Стартовала кампания в июле этого года. На начало декабря проверить свое здоровье после перенесенной коронавирусной инфекции смогли почти 3,5 тысячи жителей региона", - цитирует пресс-служба областного правительства слова и.о. директора департамента здравоохранения и фармации Оксаны Пиклун. По ее словам, наиболее активно проходит углубленная диспансеризация в Любимском, Даниловском, Тутаевском и Переславском районах области.

https://ria.ru/20211220/blagoustroystvo-1764565992.html

https://ria.ru/20211123/futbol-1760348926.html

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общество, ярославская область, переславский район, владимир путин, здоровье - общество