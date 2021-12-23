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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211223/dispanserizatsiya-1765158111.html
Более ста тысяч жителей Ярославской области прошли диспансеризацию
Более ста тысяч жителей Ярославской области прошли диспансеризацию - РИА Новости, 23.12.2021
Более ста тысяч жителей Ярославской области прошли диспансеризацию
Более 100 тысяч жителей Ярославской области прошли диспансеризацию в 2021 году, из них почти 3,5 тысячи человек прошли углубленную диспансеризацию, сообщает... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:37
2021-12-23T15:37
ярославская область
общество
ярославская область
переславский район
владимир путин
здоровье - общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Более 100 тысяч жителей Ярославской области прошли диспансеризацию в 2021 году, из них почти 3,5 тысячи человек прошли углубленную диспансеризацию, сообщает правительство региона.Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в четверг заявил, что диспансеризация должна работать устойчиво, системно, несмотря на ковидные ограничения, он особенно отметил важность постковидной диспансеризации.По данным правительства Ярославской области, с 29 ноября в регионе возобновилась диспансеризация и профилактические медосмотры населения. Проходят они с соблюдением всех необходимых мер противоэпидемиологической безопасности. Обязательным условием при посещении поликлиник остаются термометрия и использование медицинских масок."В этом году диспансеризацию смогли пройти свыше 100 тысяч жителей области. За 8 лет диспансеризацию в регионе прошли уже более миллиона человек. Выявлено более 81,5 тысячи заболеваний", - говорится в сообщении.В поликлиниках региона организован "зеленый коридор", а также прием в вечерние часы и по субботам, чтобы люди могли пройти обследование в удобное для себя время, отмечает правительство региона."В регионе параллельно идет и углубленная диспансеризация граждан, перенесших COVID-19. Стартовала кампания в июле этого года. На начало декабря проверить свое здоровье после перенесенной коронавирусной инфекции смогли почти 3,5 тысячи жителей региона", - цитирует пресс-служба областного правительства слова и.о. директора департамента здравоохранения и фармации Оксаны Пиклун. По ее словам, наиболее активно проходит углубленная диспансеризация в Любимском, Даниловском, Тутаевском и Переславском районах области.
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общество, ярославская область, переславский район, владимир путин, здоровье - общество
15:37 23.12.2021
 
Более ста тысяч жителей Ярославской области прошли диспансеризацию

Более ста тысяч жителей Ярославской области прошли диспансеризацию в 2021 году

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Более 100 тысяч жителей Ярославской области прошли диспансеризацию в 2021 году, из них почти 3,5 тысячи человек прошли углубленную диспансеризацию, сообщает правительство региона.
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в четверг заявил, что диспансеризация должна работать устойчиво, системно, несмотря на ковидные ограничения, он особенно отметил важность постковидной диспансеризации.
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По данным правительства Ярославской области, с 29 ноября в регионе возобновилась диспансеризация и профилактические медосмотры населения. Проходят они с соблюдением всех необходимых мер противоэпидемиологической безопасности. Обязательным условием при посещении поликлиник остаются термометрия и использование медицинских масок.
"В этом году диспансеризацию смогли пройти свыше 100 тысяч жителей области. За 8 лет диспансеризацию в регионе прошли уже более миллиона человек. Выявлено более 81,5 тысячи заболеваний", - говорится в сообщении.
В поликлиниках региона организован "зеленый коридор", а также прием в вечерние часы и по субботам, чтобы люди могли пройти обследование в удобное для себя время, отмечает правительство региона.
"В регионе параллельно идет и углубленная диспансеризация граждан, перенесших COVID-19. Стартовала кампания в июле этого года. На начало декабря проверить свое здоровье после перенесенной коронавирусной инфекции смогли почти 3,5 тысячи жителей региона", - цитирует пресс-служба областного правительства слова и.о. директора департамента здравоохранения и фармации Оксаны Пиклун. По ее словам, наиболее активно проходит углубленная диспансеризация в Любимском, Даниловском, Тутаевском и Переславском районах области.
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