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Мать, бросившая сына и дочь замерзать в овраге, раскаялась
Мать, бросившая сына и дочь замерзать в овраге, раскаялась - РИА Новости, 23.12.2021
Мать, бросившая сына и дочь замерзать в овраге, раскаялась
Жительница саратовского села, оставившая на морозе в овраге в саратовском селе двоих детей, один из которых погиб, раскаялась в содеянном, сообщает пресс-служба РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T17:51
2021-12-23T18:12
происшествия
аткарский район
энгельс
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 23 дек – РИА Новости. Жительница саратовского села, оставившая на морозе в овраге в саратовском селе двоих детей, один из которых погиб, раскаялась в содеянном, сообщает пресс-служба СУСК по региону.Накануне днем в овраге в селе Прокудино Аткарского района были обнаружены двое детей пяти и восьми лет. По данным прокуратуры, они были без сознания, мальчик скончался, девочка выжила, но остается в реанимации. По информации администрации района, дети были на морозе без верхней одежды.По данным Следственного комитета, детей в овраге бросила 43-летняя мать, а перед этим, рассердившись на то, что они не слушались, "шарфом заблокировала доступ воздуха" сначала сыну, а затем - дочери. В таком положении женщина удерживала детей, пока они не перестали подавать признаки жизни, после чего отнесла их в овраг, а сама уехала в Энгельс, считает СК. Сейчас она задержана по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью и покушении."Следователем… проведена проверка показаний на месте 43-летней жительнице Аткарского района… Подозреваемая рассказала обо всех обстоятельствах произошедшего и раскаялась в содеянном", - говорится в сообщении.Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765030346.html
https://ria.ru/20211223/proisshestviya-1765049578.html
аткарский район
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Показания совершившей преступление в отношении собственных детей в Саратовской области. Кадры СК РФ
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происшествия, аткарский район, энгельс, следственный комитет россии (ск рф)
17:51 23.12.2021 (обновлено: 18:12 23.12.2021)
 
Мать, бросившая сына и дочь замерзать в овраге, раскаялась

Жительница саратовского села, оставившая в овраге двоих детей, раскаялась в содеянном

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САМАРА, 23 дек – РИА Новости. Жительница саратовского села, оставившая на морозе в овраге в саратовском селе двоих детей, один из которых погиб, раскаялась в содеянном, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Накануне днем в овраге в селе Прокудино Аткарского района были обнаружены двое детей пяти и восьми лет. По данным прокуратуры, они были без сознания, мальчик скончался, девочка выжила, но остается в реанимации. По информации администрации района, дети были на морозе без верхней одежды.
Женщина, оставившая своих детей в овраге в селе Прокудино, Саратовской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 05:47
СК возбудил дело против матери найденных в овраге под Саратовом детей
По данным Следственного комитета, детей в овраге бросила 43-летняя мать, а перед этим, рассердившись на то, что они не слушались, "шарфом заблокировала доступ воздуха" сначала сыну, а затем - дочери. В таком положении женщина удерживала детей, пока они не перестали подавать признаки жизни, после чего отнесла их в овраг, а сама уехала в Энгельс, считает СК. Сейчас она задержана по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью и покушении.
"Следователем… проведена проверка показаний на месте 43-летней жительнице Аткарского района… Подозреваемая рассказала обо всех обстоятельствах произошедшего и раскаялась в содеянном", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
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ПроисшествияАткарский районЭнгельсСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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