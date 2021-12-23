https://ria.ru/20211223/delo-1765033214.html

СК возбудил уголовное дело после аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

СК возбудил уголовное дело после аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ - РИА Новости, 23.12.2021

СК возбудил уголовное дело после аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

Уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности возбудили после аварии на ТЭЦ в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщается на сайте СК по региону. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T07:34

2021-12-23T07:34

2021-12-23T12:11

происшествия

улан-удэ

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности возбудили после аварии на ТЭЦ в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщается на сайте СК по региону.Утром в четверг поступило сообщение о задымлении на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. По уточненным данным правительства, на станции произошло задымление в результате возгорания электрической проводки. На данный момент отключены четыре котла. Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введен режим ЧС республиканского уровня. Ремонт уже начался.По данным СК, произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления. Это привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора."По версии следствия, возгорание электросистемы в кабельном отсеке произошло в результате нарушения требований обеспечения безопасности Улан-Удэнской теплоэнергоцентрале № 1, в результате чего причинен крупный ущерб свыше одного миллиона рублей рублей", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211223/proverka-1765032669.html

улан-удэ

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происшествия, улан-удэ, следственный комитет россии (ск рф), россия