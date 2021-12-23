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Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине - РИА Новости, 23.12.2021
Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде провела разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, стороны подтвердили готовность использовать РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T00:42
2021-12-23T00:42
2021-12-23T00:42
в мире
украина
нато
обсе
жозеп боррель
анн линде (мид швеции)
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде провела разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, стороны подтвердили готовность использовать ОБСЕ в качестве платформы для диалога по урегулированию якобы возможной эскалации ситуации на Украине."Хороший разговор с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем о вызывающем обеспокоенность развитии событий на Украине и вокруг нее. Обсудили важность поддержания порядка европейской безопасности и подтвердили готовность использовать ОБСЕ в качестве платформы для диалога по деэскалации ситуации", - написала Линде на своей странице в Twitter.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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в мире, украина, нато, обсе, жозеп боррель, анн линде (мид швеции), россия
Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
Председатель ОБСЕ Линде и глава дипломатии ЕС Боррель обсудили деэскалацию на Украине