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Вышел трейлер "Смерти на Ниле" Кеннета Браны с Галь Гадот
Вышел трейлер "Смерти на Ниле" Кеннета Браны с Галь Гадот - РИА Новости, 23.12.2021
Вышел трейлер "Смерти на Ниле" Кеннета Браны с Галь Гадот
В Сети появился трейлер фильма "Смерть на Ниле" Кеннета Браны, сообщает Deadline. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T06:27
2021-12-23T06:27
2021-12-23T06:27
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кеннет брана
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Сети появился трейлер фильма "Смерть на Ниле" Кеннета Браны, сообщает Deadline. Это экранизация одноименного романа Агаты Кристи. В картине рассказывается об очередном деле Эркюля Пуаро (Брана). Знаменитый детектив оказывается среди гостей на фешенебельном теплоходе "Карнак", который отправляется в круиз по Нилу. Забыть о работе сыщику не удается — убивают одного из пассажиров. Пуаро нужно раскрыть, кто же из его попутчиков совершил это преступление. Кроме Браны в фильме снимались Галь Гадот, Летиша Райт, Аннетт Бенинг, Роуз Лесли и другие. Одну из ролей исполнил Арми Хаммер, замешанный в секс-скандале. В трейлере "Смерти на Ниле", представленном в 2020 году, у него было больше экранного времени. Сейчас же его можно увидеть разве что мельком. Новая лента Браны — продолжение его предыдущего фильма, снятого по другой книге Кристи. Картина "Убийство в "Восточном экспрессе" стартовала в прокате в 2017 году. В той ленте сыграли Пенелопа Крус, Уиллем Дефо, Джонни Депп, Мишель Пфайффер и другие. Не смотря на звездный актерский состав, проект получил скромные оценки от критиков. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes его рейтинг сейчас составляет 60 процентов. Премьера "Смерти на Ниле" запланирована на февраль 2022 года.
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агата кристи (агата маллоуэн), кеннет брана, галь гадот, новости культуры, кино и сериалы
Вышел трейлер "Смерти на Ниле" Кеннета Браны с Галь Гадот
Вышел трейлер "Смерти на Ниле" Кеннета Браны, снятый по роману Агаты Кристи