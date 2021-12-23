https://ria.ru/20211223/byudzhet-1765075369.html

Путин назвал российский бюджет социально ориентированным

Путин назвал российский бюджет социально ориентированным - РИА Новости, 23.12.2021

Путин назвал российский бюджет социально ориентированным

Российский бюджет на ближайшие три года социально ориентирован, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:30

2021-12-23T12:30

2021-12-23T13:30

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский бюджет на ближайшие три года социально ориентирован, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, это социально ориентированный бюджет... если посмотреть расходы на здравоохранение и на социалку. По здравоохранению... если взять расходы федерального бюджета, системы ОМС и региональные бюджеты - это 1,5-1,7 триллиона рублей... Рост очевидный", - сказал президент на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос, как бы он охарактеризовал принятый на ближайшие три года бюджет.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/putin-1765079238.html

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2021

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"Социально ориентированный" – Путин о российском бюджете на ближайшие три года "Социально ориентированный" – Путин о российском бюджете на ближайшие три года 2021-12-23T12:30 true PT4M43S

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экономика, россия, владимир путин