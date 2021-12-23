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Липецкая область
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Названы победители конкурса юных изобретателей Липецкой области
Названы победители конкурса юных изобретателей Липецкой области - РИА Новости, 23.12.2021
Названы победители конкурса юных изобретателей Липецкой области
Итоги конкурса среди школьников на звание "Юный изобретатель Липецкой области 2021" подвели в регионе, победителями стали школьники трех муниципалитетов области РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:23
2021-12-23T14:23
липецкая область
общество
липецк
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Итоги конкурса среди школьников на звание "Юный изобретатель Липецкой области 2021" подвели в регионе, победителями стали школьники трех муниципалитетов области - Липецка, Лебедянского и Воловского районов, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.Главный приз разделили между собой воспитанники Центра молодежного инновационного творчества "Новатор" за спайщик пластика для 3D-принтеров и ученик липецкой школы, разработавший модель складного стола-парты. Второе место заняла команда школьников из Воловского района, которая создала машину для опрыскивания сельскохозяйственных культур. Третье место конкурсное жюри присудило школьникам из Лебедянского района за сминатель пластиковых бутылок.Как считает глава региона Игорь Артамонов, поддерживающий инициативную и одаренную молодежь, широкие возможности для занятий техническим творчеством и наукой дает юным липчанам разветвленная система дополнительного образования, действующая в регионе.Конкурс инициирован региональным отделением Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), которое возглавляет заведующий кафедрой технологии и технического творчества института естественных, математических и технических наук ЛГПУ, профессор Вячеслав Тигров. Он растит юных изобретателей уже почти полтора десятка лет. По его инициативе в области реализуется региональный проект "Дети-новаторы Липецкой области", цель которого вовлечь как можно больше школьников в изобретательство, а в итоге – добиться применения их изобретений в производстве. С 2007 года школьники создали около 700 рацпредложений и творческих решений.
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общество, липецк, липецкая область, игорь артамонов
14:23 23.12.2021
 

Названы победители конкурса юных изобретателей Липецкой области

© Фото : официальный портал администрации Липецкой областиУчастники конкурса "Юный изобретатель Липецкой области 2021"
Участники конкурса Юный изобретатель Липецкой области 2021 - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Фото : официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Итоги конкурса среди школьников на звание "Юный изобретатель Липецкой области 2021" подвели в регионе, победителями стали школьники трех муниципалитетов области - Липецка, Лебедянского и Воловского районов, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
Главный приз разделили между собой воспитанники Центра молодежного инновационного творчества "Новатор" за спайщик пластика для 3D-принтеров и ученик липецкой школы, разработавший модель складного стола-парты. Второе место заняла команда школьников из Воловского района, которая создала машину для опрыскивания сельскохозяйственных культур. Третье место конкурсное жюри присудило школьникам из Лебедянского района за сминатель пластиковых бутылок.
Как считает глава региона Игорь Артамонов, поддерживающий инициативную и одаренную молодежь, широкие возможности для занятий техническим творчеством и наукой дает юным липчанам разветвленная система дополнительного образования, действующая в регионе.
"Это способствует ранней профориентации школьников, помогает как можно шире раскрыть их потенциал и помочь самореализации детей и молодежи в выбранном направлении", – отмечает губернатор.
Конкурс инициирован региональным отделением Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), которое возглавляет заведующий кафедрой технологии и технического творчества института естественных, математических и технических наук ЛГПУ, профессор Вячеслав Тигров. Он растит юных изобретателей уже почти полтора десятка лет. По его инициативе в области реализуется региональный проект "Дети-новаторы Липецкой области", цель которого вовлечь как можно больше школьников в изобретательство, а в итоге – добиться применения их изобретений в производстве. С 2007 года школьники создали около 700 рацпредложений и творческих решений.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 10:42Липецкая область
Центр серебряного волонтерства появится в Липецкой области
 
Липецкая областьОбществоЛипецкЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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