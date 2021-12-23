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Посол США оценил шансы добиться прогресса в отношениях с Россией
Посол США оценил шансы добиться прогресса в отношениях с Россией - РИА Новости, 23.12.2021
Посол США оценил шансы добиться прогресса в отношениях с Россией
США считают, что есть шанс добиться прогресса в обсуждении предложенных Москвой гарантий безопасности, заявил посол США в России Джон Салливан. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T22:52
2021-12-23T22:54
в мире
сша
москва
россия
киев
дмитрий песков
сергей рябков
нато
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. США считают, что есть шанс добиться прогресса в обсуждении предложенных Москвой гарантий безопасности, заявил посол США в России Джон Салливан."Наша позиция — не только моя, но и высокопоставленных чиновников в правительстве США — заключается в том, что мы считаем, что у нас есть шансы добиться прогресса в обсуждении вопросов, поднятых российской стороной. Но это будет улица с двусторонним движением", - сказал дипломат в интервью газете "Коммерсант".По его словам, Соединенные Штаты и НАТО будут поднимать собственные озабоченности и опасения в диалоге с Россией."И мы считаем, что наиболее эффективными эти дискуссии были бы на фоне деэскалации, особенно ситуации на границе с Украиной", - подчеркнул дипломат.В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211223/bezopasnost-1765231443.html
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в мире, сша, москва, россия, киев, дмитрий песков, сергей рябков, нато, джон салливан
22:52 23.12.2021 (обновлено: 22:54 23.12.2021)
 
Посол США оценил шансы добиться прогресса в отношениях с Россией

Посол США Салливан оценил шансы добиться прогресса с Россией в вопросах безопасности

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США у американского посольства в Москве
Государственный флаг США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. США считают, что есть шанс добиться прогресса в обсуждении предложенных Москвой гарантий безопасности, заявил посол США в России Джон Салливан.
"Наша позиция — не только моя, но и высокопоставленных чиновников в правительстве США — заключается в том, что мы считаем, что у нас есть шансы добиться прогресса в обсуждении вопросов, поднятых российской стороной. Но это будет улица с двусторонним движением", - сказал дипломат в интервью газете "Коммерсант".
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
20:46
Псаки подтвердила, что переговоры России и США пройдут в январе
По его словам, Соединенные Штаты и НАТО будут поднимать собственные озабоченности и опасения в диалоге с Россией.
"И мы считаем, что наиболее эффективными эти дискуссии были бы на фоне деэскалации, особенно ситуации на границе с Украиной", - подчеркнул дипломат.
В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
20:58
Кремль прокомментировал заявления США по гарантиям безопасности
 
В миреСШАМоскваРоссияКиевДмитрий ПесковСергей РябковНАТОДжон Салливан
 
 
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