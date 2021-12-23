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Псаки подтвердила, что переговоры России и США пройдут в январе

Псаки подтвердила, что переговоры России и США пройдут в январе - РИА Новости, 23.12.2021

Псаки подтвердила, что переговоры России и США пройдут в январе

США проведут с Россией переговоры по безопасности в январе, хотя их детали пока окончательно не согласованы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T20:46

2021-12-23T20:46

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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. США проведут с Россией переговоры по безопасности в январе, хотя их детали пока окончательно не согласованы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."У нас переговоры, которые будут в январе. Мы просто еще не согласовали все их детали, то есть это будет следующим шагом", - сообщила она журналистам.Ранее Псаки отказалась подтвердить заявления российского президента Владимира Путина о том, что переговоры могут состояться в начале января в Женеве.

https://ria.ru/20211223/nato-1765229443.html

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в мире, сша, дженнифер псаки, россия, женева (город), владимир путин