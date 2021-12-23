https://ria.ru/20211223/bezopasnost-1765231443.html
Псаки подтвердила, что переговоры России и США пройдут в январе
Псаки подтвердила, что переговоры России и США пройдут в январе - РИА Новости, 23.12.2021
Псаки подтвердила, что переговоры России и США пройдут в январе
США проведут с Россией переговоры по безопасности в январе, хотя их детали пока окончательно не согласованы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T20:46
2021-12-23T20:46
2021-12-23T20:51
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. США проведут с Россией переговоры по безопасности в январе, хотя их детали пока окончательно не согласованы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."У нас переговоры, которые будут в январе. Мы просто еще не согласовали все их детали, то есть это будет следующим шагом", - сообщила она журналистам.Ранее Псаки отказалась подтвердить заявления российского президента Владимира Путина о том, что переговоры могут состояться в начале января в Женеве.
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в мире, сша, дженнифер псаки, россия, женева (город), владимир путин
20:46 23.12.2021 (обновлено: 20:51 23.12.2021)
Псаки подтвердила, что переговоры России и США пройдут в январе
Псаки подтвердила, что переговоры России и США пройдут в январе, но детали пока неизвестны