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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/bezopasnost-1765096744.html
Действия России будут зависеть от гарантий безопасности, заявил Путин
Действия России будут зависеть от гарантий безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021
Действия России будут зависеть от гарантий безопасности, заявил Путин
Действия России будут зависеть от гарантий безопасности для страны, а не от хода переговоров по этим гарантиям, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:33
2021-12-23T13:51
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
владимир путин
политика
украина
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Действия России будут зависеть от гарантий безопасности для страны, а не от хода переговоров по этим гарантиям, заявил президент России Владимир Путин."По поводу гарантий и будет ли что-то зависеть от хода переговоров. Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос иностранной журналистки о гарантиях безопасности для России и "нападения или ненападения" на другие государства, в том числе Украину.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, политика, украина, россия
13:33 23.12.2021 (обновлено: 13:51 23.12.2021)
 
Действия России будут зависеть от гарантий безопасности, заявил Путин

Президент Путин: действия России будут зависеть от гарантий безопасности для нее

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Действия России будут зависеть от гарантий безопасности для страны, а не от хода переговоров по этим гарантиям, заявил президент России Владимир Путин.
"По поводу гарантий и будет ли что-то зависеть от хода переговоров. Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос иностранной журналистки о гарантиях безопасности для России и "нападения или ненападения" на другие государства, в том числе Украину.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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