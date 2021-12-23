https://ria.ru/20211223/bezopasnost-1765096744.html

Действия России будут зависеть от гарантий безопасности, заявил Путин

Действия России будут зависеть от гарантий безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

Действия России будут зависеть от гарантий безопасности, заявил Путин

Действия России будут зависеть от гарантий безопасности для страны, а не от хода переговоров по этим гарантиям, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:33

2021-12-23T13:33

2021-12-23T13:51

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

владимир путин

политика

украина

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Действия России будут зависеть от гарантий безопасности для страны, а не от хода переговоров по этим гарантиям, заявил президент России Владимир Путин."По поводу гарантий и будет ли что-то зависеть от хода переговоров. Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос иностранной журналистки о гарантиях безопасности для России и "нападения или ненападения" на другие государства, в том числе Украину.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/ukraina-1765097280.html

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2021

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владимир путин, политика, украина, россия