https://ria.ru/20211223/bezopasnost-1765091442.html
Путин: мяч на стороне Запада для ответа по системам гарантий безопасности
Путин: мяч на стороне Запада для ответа по системам гарантий безопасности - РИА Новости, 23.12.2021
Путин: мяч на стороне Запада для ответа по системам гарантий безопасности
Мяч сейчас находится на стороне Запада для ответа по системам гарантий безопасности, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:18
2021-12-23T13:18
2021-12-23T13:45
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
владимир путин
в мире
украина
сша
джо байден
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765089285_82:0:3723:2048_1920x0_80_0_0_55dff00127556fed6d9fe64a013bac9c.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мяч сейчас находится на стороне Запада для ответа по системам гарантий безопасности, сказал президент России Владимир Путин.Седьмого декабря Путин и президент США Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме. Через десять дней МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение на Украине наступательных вооружений."Мяч на их стороне. Они должны нам что-то ответить", - сказал Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211223/bezopasnost-1765097473.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765089285_591:0:3322:2048_1920x0_80_0_0_61b5f59060c5d9400fc6e51cf094d0ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, украина, сша, джо байден, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
13:18 23.12.2021 (обновлено: 13:45 23.12.2021)
Путин: мяч на стороне Запада для ответа по системам гарантий безопасности
Путин: мяч на стороне Запада для ответа по системам гарантий безопасности