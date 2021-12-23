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В Москве задержали мужчину, облившего бензином посетителей бара
В Москве задержали мужчину, облившего бензином посетителей бара - РИА Новости, 23.12.2021
В Москве задержали мужчину, облившего бензином посетителей бара
Полицейские в Москве задержали приезжего, который облил бензином посетителей бара, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 23.12.2021
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происшествия
москва
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Полицейские в Москве задержали приезжего, который облил бензином посетителей бара, сообщается на сайте МВД Медиа.Отмечается, что ночью в территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что возле бара в проезде Дежнёва неизвестный облил бензином посетителей заведения и угрожает поджогом."По указанному адресу выехали сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД по району Южное Медведково, которые задержали подозреваемого, пытавшегося скрыться с места преступления. Им оказался 48-летний приезжий мужчина", - говорится в сообщении.По предварительным данным, среди посетителей бара возник конфликт. Один из участников ссоры вышел и через время вернулся с ёмкостью, наполненной горючей жидкостью."Разлив её перед входом в бар, а также облив находившихся там граждан, он осуществил поджог. В результате происшествия никто из посетителей не пострадал", - отмечается в сообщении.Добавляется, что заведено дело о хулиганстве, подозреваемый арестован.
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"Я обиделся на охранников" – мужчина рассказал о причинах поджога посетителей московского бара
Рассорившийся с охраной бара на северо-востоке Москвы вернулся с канистрой бензина, облил людей у входа и поджег. По данным полиции, в итоге никто не пострадал.
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происшествия, москва
09:32 23.12.2021 (обновлено: 10:30 23.12.2021)
 
В Москве задержали мужчину, облившего бензином посетителей бара

В Москве задержали мужчину, облившего бензином посетителей бара и угрожавшего поджогом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Полицейские в Москве задержали приезжего, который облил бензином посетителей бара, сообщается на сайте МВД Медиа.
Отмечается, что ночью в территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что возле бара в проезде Дежнёва неизвестный облил бензином посетителей заведения и угрожает поджогом.
"По указанному адресу выехали сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД по району Южное Медведково, которые задержали подозреваемого, пытавшегося скрыться с места преступления. Им оказался 48-летний приезжий мужчина", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, среди посетителей бара возник конфликт. Один из участников ссоры вышел и через время вернулся с ёмкостью, наполненной горючей жидкостью.
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"Разлив её перед входом в бар, а также облив находившихся там граждан, он осуществил поджог. В результате происшествия никто из посетителей не пострадал", - отмечается в сообщении.
Добавляется, что заведено дело о хулиганстве, подозреваемый арестован.
 
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