https://ria.ru/20211223/benzin-1765041386.html

В Москве задержали мужчину, облившего бензином посетителей бара

В Москве задержали мужчину, облившего бензином посетителей бара - РИА Новости, 23.12.2021

В Москве задержали мужчину, облившего бензином посетителей бара

Полицейские в Москве задержали приезжего, который облил бензином посетителей бара, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T09:32

2021-12-23T09:32

2021-12-23T10:30

происшествия

москва

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Полицейские в Москве задержали приезжего, который облил бензином посетителей бара, сообщается на сайте МВД Медиа.Отмечается, что ночью в территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что возле бара в проезде Дежнёва неизвестный облил бензином посетителей заведения и угрожает поджогом."По указанному адресу выехали сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД по району Южное Медведково, которые задержали подозреваемого, пытавшегося скрыться с места преступления. Им оказался 48-летний приезжий мужчина", - говорится в сообщении.По предварительным данным, среди посетителей бара возник конфликт. Один из участников ссоры вышел и через время вернулся с ёмкостью, наполненной горючей жидкостью."Разлив её перед входом в бар, а также облив находившихся там граждан, он осуществил поджог. В результате происшествия никто из посетителей не пострадал", - отмечается в сообщении.Добавляется, что заведено дело о хулиганстве, подозреваемый арестован.

https://ria.ru/20211222/avtobus-1764933507.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Я обиделся на охранников" – мужчина рассказал о причинах поджога посетителей московского бара Рассорившийся с охраной бара на северо-востоке Москвы вернулся с канистрой бензина, облил людей у входа и поджег. По данным полиции, в итоге никто не пострадал. 2021-12-23T09:32 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва