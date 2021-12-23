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Проект конституции Белоруссии вынесут на обсуждение в ближайшие дни
Проект конституции Белоруссии вынесут на обсуждение в ближайшие дни - РИА Новости, 23.12.2021
Проект конституции Белоруссии вынесут на обсуждение в ближайшие дни
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проект изменений в конституцию будет вынесен на всенародное обсуждение через день-два. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T10:54
2021-12-23T10:54
2021-12-23T11:06
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проект изменений в конституцию будет вынесен на всенародное обсуждение через день-два."День-два исправляем ошибки, расставляем запятые, выносим на обсуждение нынешний проект конституции", - цитирует Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае изменения конституции система управления в стране будет отстроена заново."Приняв Конституцию, если народ поддержит, нам, нынешним органам власти, в том числе и президенту, и парламенту, и так далее, придется отстроить систему в стране согласно этой Конституции. Если кто-то думает, что мы это все с бухты-барахты примем и бросим и начнется каша и хаос, - этого не будет", - заявил Лукашенко.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Ожидается, что перед референдумом доработанный проект поправок в конституцию Белоруссии еще вынесут на публичное обсуждение, которое может состояться уже в первой половине декабря. Лукашенко в конце ноября заявил, что находящаяся за пределами страны оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, он связан с готовящимся в стране конституционным референдумом.
https://ria.ru/20211202/konstitutsiya-1761745563.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211202/lukashenko-1761757934.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
10:54 23.12.2021 (обновлено: 11:06 23.12.2021)
Проект конституции Белоруссии вынесут на обсуждение в ближайшие дни
Проект конституции Белоруссии вынесут на всенародное обсуждение в ближайшие дни
МИНСК, 23 дек - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что проект изменений в конституцию будет вынесен на всенародное обсуждение через день-два.
"День-два исправляем ошибки, расставляем запятые, выносим на обсуждение нынешний проект конституции", - цитирует Лукашенко официальный сайт
президента Белоруссии
.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае изменения конституции система управления в стране будет отстроена заново.
"Приняв Конституцию, если народ поддержит, нам, нынешним органам власти, в том числе и президенту, и парламенту, и так далее, придется отстроить систему в стране согласно этой Конституции. Если кто-то думает, что мы это все с бухты-барахты примем и бросим и начнется каша и хаос, - этого не будет", - заявил Лукашенко.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Ожидается, что перед референдумом доработанный проект поправок в конституцию Белоруссии еще вынесут на публичное обсуждение, которое может состояться уже в первой половине декабря. Лукашенко в конце ноября заявил, что находящаяся за пределами страны оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, он связан с готовящимся в стране конституционным референдумом.