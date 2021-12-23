https://ria.ru/20211223/belorussiya-1765053505.html

Проект конституции Белоруссии вынесут на обсуждение в ближайшие дни

Проект конституции Белоруссии вынесут на обсуждение в ближайшие дни - РИА Новости, 23.12.2021

Проект конституции Белоруссии вынесут на обсуждение в ближайшие дни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проект изменений в конституцию будет вынесен на всенародное обсуждение через день-два. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T10:54

2021-12-23T10:54

2021-12-23T11:06

в мире

белоруссия

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77296/31/772963187_0:93:1000:656_1920x0_80_0_0_e4ce476bd8d33cab57dcf24d544b27a5.jpg

МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проект изменений в конституцию будет вынесен на всенародное обсуждение через день-два."День-два исправляем ошибки, расставляем запятые, выносим на обсуждение нынешний проект конституции", - цитирует Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае изменения конституции система управления в стране будет отстроена заново."Приняв Конституцию, если народ поддержит, нам, нынешним органам власти, в том числе и президенту, и парламенту, и так далее, придется отстроить систему в стране согласно этой Конституции. Если кто-то думает, что мы это все с бухты-барахты примем и бросим и начнется каша и хаос, - этого не будет", - заявил Лукашенко.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Ожидается, что перед референдумом доработанный проект поправок в конституцию Белоруссии еще вынесут на публичное обсуждение, которое может состояться уже в первой половине декабря. Лукашенко в конце ноября заявил, что находящаяся за пределами страны оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, он связан с готовящимся в стране конституционным референдумом.

https://ria.ru/20211202/konstitutsiya-1761745563.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211202/lukashenko-1761757934.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко