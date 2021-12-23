https://ria.ru/20211223/baykal-1765123695.html

Путин прокомментировал вопрос о дополнительном финансировании Байкала

Путин прокомментировал вопрос о дополнительном финансировании Байкала - РИА Новости, 23.12.2021

Путин прокомментировал вопрос о дополнительном финансировании Байкала

Вопрос о том, чтобы Байкал стал федеральной территорией, не обсуждается, речь идет лишь о дополнительном финансировании, чтобы поддержать уникальную экосистему, РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:56

2021-12-23T14:56

2021-12-23T15:04

экономика

владимир путин

байкал

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вопрос о том, чтобы Байкал стал федеральной территорией, не обсуждается, речь идет лишь о дополнительном финансировании, чтобы поддержать уникальную экосистему, сообщил президент РФ Владимир Путин."Что касается Байкала, то мне неизвестно об этом, о том, что даже обсуждается такой вопрос о том, что Байкал должен стать федеральной территорией. И в любом случае, хочу это подчеркнуть, он не будет от людей дальше. Если кто-то и поднимал такой вопрос, я честно говоря, просто в первый раз об этом слышу, то речь наверняка шла о том, чтобы выделить или найти способ выделения дополнительных ресурсов для того, чтобы поддержать уникальную экосистему Байкала", - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.По его словам, нужно наладить там соответствующую хозяйственную деятельность, чтобы она ничему не мешала, и помочь людям организовать там жизнь и работу."Но если те, кто у Байкала проживают, хоть в чем-то сомневаются, то не должно быть никаких опасений, что это произойдет. Вопрос может быть поставлен только в одной плоскости - помочь сохранению уникальной экосистемы Байкала и людям, которые там живут", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20210910/bioraznoobrazie-1749503624.html

байкал

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экономика, владимир путин, байкал