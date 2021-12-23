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Туризм
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Бурятии направят средства по проекту "Сохранение озера Байкал"
Бурятии направят средства по проекту "Сохранение озера Байкал" - РИА Новости, 23.12.2021
Бурятии направят средства по проекту "Сохранение озера Байкал"
Правительство России направит Бурятии более четырех миллиардов рублей в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал", сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T09:08
2021-12-23T10:32
общество
улан-удэ
михаил мишустин
байкал
республика бурятия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Правительство России направит Бурятии более четырех миллиардов рублей в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал", сообщает пресс-служба кабмина."Республика Бурятия получит свыше 4,1 миллиарда рублей на реконструкцию очистных сооружений в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал". Распоряжение о распределении этих средств на ближайшие три года подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства направят на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. После реконструкции их мощность увеличится до 130 тысяч кубометров сточных вод в сутки, а качество очистки повысится."Это позволит сократить объем загрязнений, попадающих в озеро Байкал, и улучшить экологическую ситуацию в регионе", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211022/baykal-1755831798.html
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общество, улан-удэ, михаил мишустин, байкал, республика бурятия, россия, новости - туризм
09:08 23.12.2021 (обновлено: 10:32 23.12.2021)
 
Бурятии направят средства по проекту "Сохранение озера Байкал"

Бурятии направят более 4,1 миллиарда рублей по проекту "Сохранение озера Байкал"

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкБайкал
Байкал - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Правительство России направит Бурятии более четырех миллиардов рублей в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал", сообщает пресс-служба кабмина.
"Республика Бурятия получит свыше 4,1 миллиарда рублей на реконструкцию очистных сооружений в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал". Распоряжение о распределении этих средств на ближайшие три года подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что средства направят на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. После реконструкции их мощность увеличится до 130 тысяч кубометров сточных вод в сутки, а качество очистки повысится.
"Это позволит сократить объем загрязнений, попадающих в озеро Байкал, и улучшить экологическую ситуацию в регионе", - добавляется в сообщении.
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