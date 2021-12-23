https://ria.ru/20211223/baykal-1765038169.html

Бурятии направят средства по проекту "Сохранение озера Байкал"

Бурятии направят средства по проекту "Сохранение озера Байкал" - РИА Новости, 23.12.2021

Бурятии направят средства по проекту "Сохранение озера Байкал"

Правительство России направит Бурятии более четырех миллиардов рублей в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал", сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T09:08

2021-12-23T09:08

2021-12-23T10:32

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Правительство России направит Бурятии более четырех миллиардов рублей в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал", сообщает пресс-служба кабмина."Республика Бурятия получит свыше 4,1 миллиарда рублей на реконструкцию очистных сооружений в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал". Распоряжение о распределении этих средств на ближайшие три года подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства направят на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. После реконструкции их мощность увеличится до 130 тысяч кубометров сточных вод в сутки, а качество очистки повысится."Это позволит сократить объем загрязнений, попадающих в озеро Байкал, и улучшить экологическую ситуацию в регионе", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211022/baykal-1755831798.html

https://ria.ru/20210622/baykal-1738028475.html

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байкал

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общество, улан-удэ, михаил мишустин, байкал, республика бурятия, россия, новости - туризм