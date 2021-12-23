https://ria.ru/20211223/avstraliya-1765036779.html

Детям аборигенов в Австралии подарки приносят черные вороны

Детям аборигенов в Австралии подарки приносят черные вороны - РИА Новости, 23.12.2021

Детям аборигенов в Австралии подарки приносят черные вороны

Ряженые в костюмы черного ворона вместо Санта-Клауса дарят рождественские подарки школьникам в общинах аборигенов городка Уормун района Кимберли в Западной... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T08:56

2021-12-23T08:56

2021-12-23T08:56

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ТОКИО, 23 дек - РИА Новости. Ряженые в костюмы черного ворона вместо Санта-Клауса дарят рождественские подарки школьникам в общинах аборигенов городка Уормун района Кимберли в Западной Австралии, следуя традициям дохристианского времени, сообщает телеканал ABC.Черные балахоны с головы до ног, огромные дыры для глаз и черные клювы могут внушить страх детям, однако в Уормуне такие "вороны" - желанные гости на рождественских вечеринках в католической школе Нгалангангпун, а также во время семейных барбекью и джунбы - представлений рассказчиков под музыку и танцы.Ряженые сначала пугают детей, а затем дарят им подарки. Похожие обряды существовали в древности и в других странах.Еще до того, как христианские миссионеры привили традицию празднования Рождества в Австралии в XIX столетии, традиция ряженых уже существовала среди аборигенов племени гиджа.ABC приводит слова представительницы этой общины о том, что традиция ряженых "воронов" происходит от легенды времен сотворения мира, когда поссорились белоглазый ворон и орел. Дело в том, что орел добывал себе пищу, а ворон был ленив и только пытался отобрать добычу у своего соседа. Рассерженный орел бросил в ворона угли из костра, поэтому его глаза побелели.Точно неизвестно, как эта легенда связана с Рождеством, но скорее всего миссионеры попытались интегрировать в христианство местные верования.

https://ria.ru/20210101/personazhi-1591365911.html

https://ria.ru/20211219/rozhdestvo-1764298961.html

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в мире, австралия, западная австралия, санта-клаус