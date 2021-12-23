Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20211223/avstraliya-1765036779.html
Детям аборигенов в Австралии подарки приносят черные вороны
Детям аборигенов в Австралии подарки приносят черные вороны - РИА Новости, 23.12.2021
Детям аборигенов в Австралии подарки приносят черные вороны
Ряженые в костюмы черного ворона вместо Санта-Клауса дарят рождественские подарки школьникам в общинах аборигенов городка Уормун района Кимберли в Западной... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T08:56
2021-12-23T08:56
новый год — 2022
в мире
австралия
западная австралия
санта-клаус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590933020_0:0:3418:1923_1920x0_80_0_0_1f93b4b916300c2cd08541742f5317e1.jpg
ТОКИО, 23 дек - РИА Новости. Ряженые в костюмы черного ворона вместо Санта-Клауса дарят рождественские подарки школьникам в общинах аборигенов городка Уормун района Кимберли в Западной Австралии, следуя традициям дохристианского времени, сообщает телеканал ABC.Черные балахоны с головы до ног, огромные дыры для глаз и черные клювы могут внушить страх детям, однако в Уормуне такие "вороны" - желанные гости на рождественских вечеринках в католической школе Нгалангангпун, а также во время семейных барбекью и джунбы - представлений рассказчиков под музыку и танцы.Ряженые сначала пугают детей, а затем дарят им подарки. Похожие обряды существовали в древности и в других странах.Еще до того, как христианские миссионеры привили традицию празднования Рождества в Австралии в XIX столетии, традиция ряженых уже существовала среди аборигенов племени гиджа.ABC приводит слова представительницы этой общины о том, что традиция ряженых "воронов" происходит от легенды времен сотворения мира, когда поссорились белоглазый ворон и орел. Дело в том, что орел добывал себе пищу, а ворон был ленив и только пытался отобрать добычу у своего соседа. Рассерженный орел бросил в ворона угли из костра, поэтому его глаза побелели.Точно неизвестно, как эта легенда связана с Рождеством, но скорее всего миссионеры попытались интегрировать в христианство местные верования.
https://ria.ru/20210101/personazhi-1591365911.html
https://ria.ru/20211219/rozhdestvo-1764298961.html
австралия
западная австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590933020_84:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_1291f52f25617308dee2a9fb5aa8b9db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, западная австралия, санта-клаус
08:56 23.12.2021
 
Детям аборигенов в Австралии подарки приносят черные вороны

Вместо Санта-Клауса детям аборигенов в Австралии подарки приносят черные вороны

© AP Photo / Mark BakerДевушки фотографируются у рождественской ели, установленной на пляже в Сиднее, Австралия
Девушки фотографируются у рождественской ели, установленной на пляже в Сиднее, Австралия - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© AP Photo / Mark Baker
Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 дек - РИА Новости. Ряженые в костюмы черного ворона вместо Санта-Клауса дарят рождественские подарки школьникам в общинах аборигенов городка Уормун района Кимберли в Западной Австралии, следуя традициям дохристианского времени, сообщает телеканал ABC.
Черные балахоны с головы до ног, огромные дыры для глаз и черные клювы могут внушить страх детям, однако в Уормуне такие "вороны" - желанные гости на рождественских вечеринках в католической школе Нгалангангпун, а также во время семейных барбекью и джунбы - представлений рассказчиков под музыку и танцы.
Встреча российского Деда Мороза и финского Йоулупукки на границе России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
1 января, 00:06
Дед Мороз и другие новогодние персонажи в мире
Ряженые сначала пугают детей, а затем дарят им подарки. Похожие обряды существовали в древности и в других странах.
Еще до того, как христианские миссионеры привили традицию празднования Рождества в Австралии в XIX столетии, традиция ряженых уже существовала среди аборигенов племени гиджа.
ABC приводит слова представительницы этой общины о том, что традиция ряженых "воронов" происходит от легенды времен сотворения мира, когда поссорились белоглазый ворон и орел. Дело в том, что орел добывал себе пищу, а ворон был ленив и только пытался отобрать добычу у своего соседа. Рассерженный орел бросил в ворона угли из костра, поэтому его глаза побелели.
Точно неизвестно, как эта легенда связана с Рождеством, но скорее всего миссионеры попытались интегрировать в христианство местные верования.
Женщина зажигает у свечи у иконы святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, где находится ковчег с его мощами - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
19 декабря, 08:00Религия
"Веселее Рождества". Почему Никола Зимний — самый любимый в народе праздник
 
Новый год — 2022В миреАвстралияЗападная АвстралияСанта-Клаус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
23:19США не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посол
23:08Посол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО
23:00Президент Черногории заразился коронавирусом
22:55Посол Салливан заявил о готовности США и НАТО к диалогу с Москвой
22:52Посол США оценил шансы добиться прогресса в отношениях с Россией
22:34В Улан-Удэ организовали мониторинг температуры во всех соцобъектах
Лента новостейМолния
В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посолСША не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посолПосол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТОПрезидент Черногории заразился коронавирусомПосол Салливан заявил о готовности США и НАТО к диалогу с МосквойПосол США оценил шансы добиться прогресса в отношениях с РоссиейВ Улан-Удэ организовали мониторинг температуры во всех соцобъектах