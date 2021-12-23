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В ремонтных работах на ТЭЦ в Улан-Удэ задействовали около ста человек
В ремонтных работах на ТЭЦ в Улан-Удэ задействовали около ста человек - РИА Новости, 23.12.2021
В ремонтных работах на ТЭЦ в Улан-Удэ задействовали около ста человек
Около 100 человек занимаются ремонтными работами на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, где произошел пожар, отключенных от тепла домов нет, сообщает республиканский оперативный... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T08:09
2021-12-23T12:17
происшествия
улан-удэ
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КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Около 100 человек занимаются ремонтными работами на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, где произошел пожар, отключенных от тепла домов нет, сообщает республиканский оперативный штаб.Утром в четверг поступило сообщение о задымлении на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. По уточненным данным правительства, на станции произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введен режим республиканского уровня. В четверг приостановлена работа детских садов."В настоящее время в восстановительных работах задействованы порядка 100 человек. Материальными ресурсами обеспечены. Отключённых от отопления жилых домов нет. В режиме сниженных параметров - 791 МКД (многоквартирных домов - ред.). Сейчас на ТЭЦ-1 установлен дизель-генератор на мазутные насосы топливно-транспортного цеха, мазутная насосная запущена в работу", - говорится в сообщении.По данным штаба, растопка котла №2 в 13.30 (8.00 мск) должны выйти на рабочие параметры, также производится установка дизель-генератора для подключения конвейеров топливно-транспортного цеха.Параллельно прокладываются временные кабельные перемычки в топливно-транспортном цехе и на котлоагрегат №7, ориентировочный срок запуска 24 декабря."Выполнены замеры изоляции кабельных линий 6Кв на котлоагрегаты №6, 8, 9. Котлоагрегаты №6, 8, 9 также будут запитаны по нормальной схеме, срок окончания - 23.12.2021 г до 21.00 (16.00 мск). Запас угля в бункерах котлоагрегата №1, 5 - 10%. От резервного источника питания, в течении 1,5 часов будут запитаны конвейеры подачи угля. Максимальная нагрузки сетевого расхода переведена на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2", - сообщает штаб.По данным мэрии, 23-24 декабря в Улан-Удэ без осадков, температура ночью – минус 31-33 градуса, днем – минус 22-24.Власти города заявили, что авария должна быть устранена в течение шести-семи часов, однако в случае неблагоприятного сценария готовы к отселению жителей около тысячи домов.
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происшествия, улан-удэ
08:09 23.12.2021 (обновлено: 12:17 23.12.2021)
 
В ремонтных работах на ТЭЦ в Улан-Удэ задействовали около ста человек

В ремонте на ТЭЦ в Улан-Удэ, где произошел пожар, задействовали около ста человек

© РИА Новости / Зорикто Догбаев / Перейти в фотобанкЧП на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
ЧП на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Зорикто Догбаев
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КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Около 100 человек занимаются ремонтными работами на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, где произошел пожар, отключенных от тепла домов нет, сообщает республиканский оперативный штаб.
Утром в четверг поступило сообщение о задымлении на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. По уточненным данным правительства, на станции произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введен режим республиканского уровня. В четверг приостановлена работа детских садов.
ЧП на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
07:27
Прокуратура начала проверку по факту аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ
"В настоящее время в восстановительных работах задействованы порядка 100 человек. Материальными ресурсами обеспечены. Отключённых от отопления жилых домов нет. В режиме сниженных параметров - 791 МКД (многоквартирных домов - ред.). Сейчас на ТЭЦ-1 установлен дизель-генератор на мазутные насосы топливно-транспортного цеха, мазутная насосная запущена в работу", - говорится в сообщении.
По данным штаба, растопка котла №2 в 13.30 (8.00 мск) должны выйти на рабочие параметры, также производится установка дизель-генератора для подключения конвейеров топливно-транспортного цеха.
Параллельно прокладываются временные кабельные перемычки в топливно-транспортном цехе и на котлоагрегат №7, ориентировочный срок запуска 24 декабря.
"Выполнены замеры изоляции кабельных линий 6Кв на котлоагрегаты №6, 8, 9. Котлоагрегаты №6, 8, 9 также будут запитаны по нормальной схеме, срок окончания - 23.12.2021 г до 21.00 (16.00 мск). Запас угля в бункерах котлоагрегата №1, 5 - 10%. От резервного источника питания, в течении 1,5 часов будут запитаны конвейеры подачи угля. Максимальная нагрузки сетевого расхода переведена на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2", - сообщает штаб.
По данным мэрии, 23-24 декабря в Улан-Удэ без осадков, температура ночью – минус 31-33 градуса, днем – минус 22-24.
Власти города заявили, что авария должна быть устранена в течение шести-семи часов, однако в случае неблагоприятного сценария готовы к отселению жителей около тысячи домов.
ЧП на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
07:34
СК возбудил уголовное дело после аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ
 
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