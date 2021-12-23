https://ria.ru/20211223/afganistan-1765166587.html
Путин призвал разморозить денежные авуары Афганистана
Путин призвал разморозить денежные авуары Афганистана - РИА Новости, 23.12.2021
Путин призвал разморозить денежные авуары Афганистана
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо разморозить авуары Афганистана в иностранных банках, чтобы не допустить голода и других неблагоприятных... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:08
2021-12-23T16:08
2021-12-23T16:28
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо разморозить авуары Афганистана в иностранных банках, чтобы не допустить голода и других неблагоприятных последствий."Прежде всего нужно разморозить денежные авуары Афганистана в иностранных банках, прежде всего американских, чтобы оказать гуманитарную помощь в полном объёме афганскому народу, иначе там может возникнуть голод и тяжёлые последствия, которые затронут и близлежащие государства", - ответил глава государства на большой пресс-конференции на вопрос журналиста о взаимоотношениях России и Афганистана.Ранее спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявлял, что Москва считает возмутительным то, что Европа и США не размораживают финансовые активы Кабула.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211222/afganistan-1764955354.html
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в мире, афганистан, владимир путин, россия, сша, оон, талибан, москва, замир кабулов, мохаммад хасан ахунд
16:08 23.12.2021 (обновлено: 16:28 23.12.2021)
Путин призвал разморозить денежные авуары Афганистана
Путин призвал разморозить денежные авуары Афганистана, чтобы избежать голода в стране