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Гуманитарная ситуация в Афганистане очень серьезная, заявили в МИД
Гуманитарная ситуация в Афганистане очень серьезная, заявили в МИД - РИА Новости, 23.12.2021
Гуманитарная ситуация в Афганистане очень серьезная, заявили в МИД
Гуманитарная ситуация в Афганистане еще достаточно серьезная, есть проблемы с оказанием финансовой помощи, но таких миграционных потоков, которые ожидались, не... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T09:54
2021-12-23T09:54
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
григорий лукьянцев
россия
дмитрий жирнов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Гуманитарная ситуация в Афганистане еще достаточно серьезная, есть проблемы с оказанием финансовой помощи, но таких миграционных потоков, которые ожидались, не произошло, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что Россия доставила в Афганистан более 100 тонн гуманитарной помощи, включая лекарства."Сложно сказать (как будет развиваться ситуация в Афганистане - ред.). Все смотрят на действия новых властей Афганистана, не спешат с их официальным международным признанием. Но совершенно очевидно, что гуманитарная ситуация там достаточно серьезная и проблемы были с оказанием финансовой помощи, экономического содействия. Проблемы остаются", - сказал он.Дипломат отметил, что, несмотря на прогнозы, больших миграционных потоков со стороны Афганистана не происходит.В начале августа талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20211217/afganistan-1764190828.html
кабул (город)
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, григорий лукьянцев, россия, дмитрий жирнов, мохаммад хасан ахунд
09:54 23.12.2021
 
Гуманитарная ситуация в Афганистане очень серьезная, заявили в МИД

Уполномоченный МИД Лукьянцев назвал гуманитарную ситуацию в Афганистане очень серьезной

© AP Photo / Emrah GurelАфганские мигранты
Афганские мигранты - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Гуманитарная ситуация в Афганистане еще достаточно серьезная, есть проблемы с оказанием финансовой помощи, но таких миграционных потоков, которые ожидались, не произошло, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что Россия доставила в Афганистан более 100 тонн гуманитарной помощи, включая лекарства.
"Сложно сказать (как будет развиваться ситуация в Афганистане - ред.). Все смотрят на действия новых властей Афганистана, не спешат с их официальным международным признанием. Но совершенно очевидно, что гуманитарная ситуация там достаточно серьезная и проблемы были с оказанием финансовой помощи, экономического содействия. Проблемы остаются", - сказал он.
Дипломат отметил, что, несмотря на прогнозы, больших миграционных потоков со стороны Афганистана не происходит.
В начале августа талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещена в России
Люди возле пункта эвакуации возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 11:44Сказано в эфире
Мнение: расхлебывать ситуацию с беженцами из Афганистана придется Европе
 
В миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанГригорий ЛукьянцевРоссияДмитрий ЖирновМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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