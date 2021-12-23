Гуманитарная ситуация в Афганистане очень серьезная, заявили в МИД
Уполномоченный МИД Лукьянцев назвал гуманитарную ситуацию в Афганистане очень серьезной
© AP Photo / Emrah GurelАфганские мигранты
© AP Photo / Emrah Gurel
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Гуманитарная ситуация в Афганистане еще достаточно серьезная, есть проблемы с оказанием финансовой помощи, но таких миграционных потоков, которые ожидались, не произошло, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что Россия доставила в Афганистан более 100 тонн гуманитарной помощи, включая лекарства.
"Сложно сказать (как будет развиваться ситуация в Афганистане - ред.). Все смотрят на действия новых властей Афганистана, не спешат с их официальным международным признанием. Но совершенно очевидно, что гуманитарная ситуация там достаточно серьезная и проблемы были с оказанием финансовой помощи, экономического содействия. Проблемы остаются", - сказал он.
Дипломат отметил, что, несмотря на прогнозы, больших миграционных потоков со стороны Афганистана не происходит.
В начале августа талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещена в России