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"Аэрофлот" запустил рейсы из Петербурга на курорты Египта
"Аэрофлот" запустил рейсы из Петербурга на курорты Египта - РИА Новости, 23.12.2021
"Аэрофлот" запустил рейсы из Петербурга на курорты Египта
Российская авиакомпания "Аэрофлот" запустила рейсы из Санкт-Петербурга на курорты Египта, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:35
2021-12-23T11:35
2021-12-23T11:35
египет
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" запустила рейсы из Санкт-Петербурга на курорты Египта, сообщает пресс-служба перевозчика."Аэрофлот" 25 декабря открывает прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду. Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолётах Airbus A320", - говорится в сообщении."Хургада стала вторым курортным направлением в Египте, куда "Аэрофлот" открыл регулярные рейсы из Северной столицы. С 20 декабря авиакомпания выполняет также рейсы в Шарм-эль-Шейх", - отмечает компания.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения в результате теракта российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Полеты в Каир возобновились в 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту египетской столицы, а регулярное авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх было восстановлено только в минувшем августе. С 9 ноября РФ разрешила чартерные рейсы на египетские курорты.
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