https://ria.ru/20211223/aeroflot-1765057976.html

"Аэрофлот" запустил рейсы из Петербурга на курорты Египта

"Аэрофлот" запустил рейсы из Петербурга на курорты Египта - РИА Новости, 23.12.2021

"Аэрофлот" запустил рейсы из Петербурга на курорты Египта

Российская авиакомпания "Аэрофлот" запустила рейсы из Санкт-Петербурга на курорты Египта, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T11:35

2021-12-23T11:35

2021-12-23T11:35

египет

аэрофлот

россия

авиасообщение

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" запустила рейсы из Санкт-Петербурга на курорты Египта, сообщает пресс-служба перевозчика."Аэрофлот" 25 декабря открывает прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду. Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолётах Airbus A320", - говорится в сообщении."Хургада стала вторым курортным направлением в Египте, куда "Аэрофлот" открыл регулярные рейсы из Северной столицы. С 20 декабря авиакомпания выполняет также рейсы в Шарм-эль-Шейх", - отмечает компания.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения в результате теракта российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Полеты в Каир возобновились в 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту египетской столицы, а регулярное авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх было восстановлено только в минувшем августе. С 9 ноября РФ разрешила чартерные рейсы на египетские курорты.

https://ria.ru/20211221/aeroflot-1764822396.html

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египет, аэрофлот, россия, авиасообщение