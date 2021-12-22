https://ria.ru/20211222/zhurnalisty-1764871248.html

Опубликован список журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию Путина

Опубликован список журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию Путина - РИА Новости, 22.12.2021

Опубликован список журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию Путина

На официальном сайте президента России опубликовали список журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:06

2021-12-22T12:06

2021-12-22T15:02

общество

владимир путин

россия

медиа - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589671907_0:168:3204:1970_1920x0_80_0_0_4113c5c1d72a39a30d2db8cd27cc974d.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. На официальном сайте президента России опубликовали список журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.Она состоится 23 декабря и начнется в 12:00 мск."Информация о месте проведения и порядке прохода на мероприятие разослана аккредитованным журналистам на адреса электронной почты, указанные в заявках", — говорится в сообщении.Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал и НТВ, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Кроме того, в эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР будут вести сурдоперевод.Согласно информации на сайте Кремля, всего аккредитованы 507 человек. Среди них есть сотрудники телеканала "Дождь"* и интернет-издания Meduza*, внесенных в России в реестр СМИ — иностранных агентов. Также на мероприятии будет украинский журналист Роман Цимбалюк, о возможном допросе которого в прокуратуре Москвы сообщали СМИ.Кроме того, аккредитацию получили Сергей Шнуров, который в прошлом году задал вопрос главе государства и получил в ответ похвалу за то, что не использовал ненормативную лексику, и Ксения Собчак, которая пропустила мероприятие год назад.Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.В этом году из-за пандемии коронавируса на мероприятие не было свободной аккредитации, количество журналистов ограничили, а место проведения перенесли из Центра международной торговли в Манеж. Для участия представителям СМИ нужно было сдавать три ПЦР-теста.*СМИ, выполняющие функции иноагента.

https://ria.ru/20201217/press-konferentsiya-1589492291.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, россия, медиа - общество