https://ria.ru/20211222/zhurnalisty-1764871248.html
Опубликован список журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию Путина
Опубликован список журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию Путина - РИА Новости, 22.12.2021
Опубликован список журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию Путина
На официальном сайте президента России опубликовали список журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:06
2021-12-22T12:06
2021-12-22T15:02
общество
владимир путин
россия
медиа - общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. На официальном сайте президента России опубликовали список журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.Она состоится 23 декабря и начнется в 12:00 мск."Информация о месте проведения и порядке прохода на мероприятие разослана аккредитованным журналистам на адреса электронной почты, указанные в заявках", — говорится в сообщении.Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал и НТВ, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Кроме того, в эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР будут вести сурдоперевод.Согласно информации на сайте Кремля, всего аккредитованы 507 человек. Среди них есть сотрудники телеканала "Дождь"* и интернет-издания Meduza*, внесенных в России в реестр СМИ — иностранных агентов. Также на мероприятии будет украинский журналист Роман Цимбалюк, о возможном допросе которого в прокуратуре Москвы сообщали СМИ.Кроме того, аккредитацию получили Сергей Шнуров, который в прошлом году задал вопрос главе государства и получил в ответ похвалу за то, что не использовал ненормативную лексику, и Ксения Собчак, которая пропустила мероприятие год назад.Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.В этом году из-за пандемии коронавируса на мероприятие не было свободной аккредитации, количество журналистов ограничили, а место проведения перенесли из Центра международной торговли в Манеж. Для участия представителям СМИ нужно было сдавать три ПЦР-теста.*СМИ, выполняющие функции иноагента.
https://ria.ru/20201217/press-konferentsiya-1589492291.html
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РИА Новости
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общество, владимир путин, россия, медиа - общество
12:06 22.12.2021 (обновлено: 15:02 22.12.2021)
Опубликован список журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию Путина
Опубликован список журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию Путина 23 декабря
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
На официальном сайте
президента России опубликовали список журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию Владимира Путина
, сообщает пресс-служба Кремля.
Она состоится 23 декабря и начнется в 12:00 мск.
"Информация о месте проведения и порядке прохода на мероприятие разослана аккредитованным журналистам на адреса электронной почты, указанные в заявках", — говорится в сообщении.
Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал и НТВ, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Кроме того, в эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР будут вести сурдоперевод.
Согласно информации на сайте Кремля, всего аккредитованы 507 человек. Среди них есть сотрудники телеканала "Дождь"* и интернет-издания Meduza*, внесенных в России в реестр СМИ — иностранных агентов. Также на мероприятии будет украинский журналист Роман Цимбалюк, о возможном допросе которого в прокуратуре Москвы сообщали СМИ.
Кроме того, аккредитацию получили Сергей Шнуров, который в прошлом году задал вопрос главе государства и получил в ответ похвалу за то, что не использовал ненормативную лексику, и Ксения Собчак, которая пропустила мероприятие год назад.
Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.
В этом году из-за пандемии коронавируса на мероприятие не было свободной аккредитации, количество журналистов ограничили, а место проведения перенесли из Центра международной торговли
в Манеж
. Для участия представителям СМИ нужно было сдавать три ПЦР-теста.
*СМИ, выполняющие функции иноагента.