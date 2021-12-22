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"Отрезают головы": что подростки устроили на Урале
"Отрезают головы": что подростки устроили на Урале - РИА Новости, 22.12.2021
"Отрезают головы": что подростки устроили на Урале
Добрая, вежливая, талантливая — так отзываются о 13-летней Арине Ивановой (имя изменено) из Челябинска. Когда девочку заподозрили в убийстве котенка, сначала... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T08:00
2021-12-22T07:59
общество
животные
челябинск
домашние животные
полиция
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Добрая, вежливая, талантливая — так отзываются о 13-летней Арине Ивановой (имя изменено) из Челябинска. Когда девочку заподозрили в убийстве котенка, сначала никто не поверил. Однако, по словам зоозащитников, она жестоко расправилась еще с несколькими животными. Причем действовала не одна. РИА Новости разбиралось в ситуации."Я убью тебя"В конце ноября жильцы ЖК "Академ Риверсайд" на северо-западе Челябинска нашли изуродованный труп котенка. Голова лежала отдельно — с вставленной в пасть сигаретой. На двери балкона в подъезде кровью животного было выведено на английском: "Я убью тебя"."Изверг, который изувечил и разорвал котенка на четыре части, знай: мы сделаем все, чтобы ты присел надолго", — пообещал в соцсетях местный депутат Артем Клименко. Позже в Сети появилось видео с камер наблюдения: маленькая девочка заходит в лифт с котенком, а через некоторое время возвращается на улицу — уже без него.В начале декабря опубликовали другую запись: та же девочка пришла в соседний дом со щенком, поднялась на лифте. Уличная камера зафиксировала, как собака падает с 14-го этажа. В тот момент рядом проходила пенсионерка — она подбежала к щенку, проверила, жив или нет, затем положила его в яму и присыпала снегом.На видео узнали 13-летнюю Арину. "Нам известно как минимум о еще одной расправе: 26 ноября около все того же ЖК на северо-западе города под автомобилем обнаружили обезглавленного котенка", — рассказывает зоозащитница Татьяна Фекличева.Знакомая девочки Инна (имя изменено) сообщила общественникам, что живодерка искала кошек и собак на сайтах объявлений. "Инна рассылала предупреждения: ни в коем случае не отдавайте животных Арине. Она знакома с ней давно, но летом та резко изменилась — часто рассуждала об убийствах и называла себя живодеркой", — говорит Татьяна."Он так мило скулил"Инна прекратила общаться с Ариной из-за того, что та упорно предлагала "составить ей компанию", присылая в личных сообщениях фото растерзанных животных.В ноябре Арина через соцсети познакомилась с 17-летней Надей (имя изменено). В интернете есть фрагменты их переписки. Надя — из Хабаровска, живет с отцом, мать лишили родительских прав, когда она была совсем маленькой. Подростки обсуждают, где достать очередную жертву и как с ней расправиться."Его больше нет в живых", — "отчитывается" Арина подруге 15 ноября, прикладывая фото пса, которого она сбросила с 14-го этажа. И добавляет: "Он так мило скулил".В соцсетях подростки использовали фамилии "хабаровских живодерок" — называли себя их последовательницами. Напомним, Алену Савченко и Алину Орлову в 2018-м отправили в колонию за разбой (162 УК) и жестокое обращение с животными (245 УК). Первой дали четыре года и три месяца, второй — три года и десять дней."Ее мать, отец, брат знали, что ребенок ищет животных в интернете. Более того, договаривались по телефону взрослые — объясняли, что сами не могут выехать, поэтому отправляют Арину", — уточняет Фекличева.Судьбу пристроенных питомцев их бывшие хозяева, как правило, не отслеживают. Если Ивановым предлагали заключить договор или просили, чтобы животное забрал кто-то из взрослых, общение прекращалось. Похоже, родные догадывались о садистских наклонностях Арины, но ничего не предпринимали.Скрипка и фортепианоЭта семья — с криминальным прошлым. Мать судили в конце 1990-х за грабеж, 19-летнего брата — трижды за кражу, главу семейства — за побои.Последние годы мать работала няней, клиентов находила тоже через сайт объявлений. Теперь удалила страницу в соцсетях.Арина — на домашнем обучении, в школе появлялась только на экзаменах. С 2015-го занимается фортепиано. Преподаватели отзываются о ней положительно: вежливая, добрая, усидчивая.Кроме того, Арина брала уроки игры на скрипке. Не опаздывала, не пропускала без уважительной причины. "Если бы ей что-то не нравилось или давалось с трудом, мы бы заметили. Но ничего подобного", — удивляются педагоги.В то же время знакомые считают, что Арину чересчур опекали, а из-за больших нагрузок в учебе она ополчилась на мать."Нас много"С конца ноября общественники каждую неделю находят как минимум двух замученных животных. На днях обнаружили собаку с сильными ожогами, ранее в парке — четырех убитых щенков."Сразу после поста о происходящем в городе мне посыпались угрозы от подруг Арины", — говорит Фекличева."Нас много — больше десяти. Если не отвяжетесь от нашей подруги, мы продолжим веселиться", — предупреждают живодеры, утверждая, что последние издевательства — их рук дело."Возможно, просто хотят привлечь внимание. Нужно досконально разобраться, действительно ли они причастны к этому", — отмечает общественница.Как далеко могут зайти подростки, неясно. По словам Инны, Арина признавалась ей, что вместе со старшей подругой "пыталась убить бомжа".Живодеры понимают: уголовная ответственность из-за возраста им не грозит. Пока их могут лишь поставить на учет в отделе по делам несовершеннолетних. А родителям выпишут штраф 500 рублей.В пресс-службе областного МВД сообщили, что сейчас решается вопрос об отправке Арины в Центр временного содержания для несовершеннолетних.
https://ria.ru/20180123/1513116603.html
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общество, животные, челябинск, домашние животные, полиция, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
08:00 22.12.2021
 

"Отрезают головы": что подростки устроили на Урале

© Сообщество "Инцидент Омск" в социальной сети "ВКонтакте"Арина зашла в лифт с собакой. Стоп-кадр записи с камеры видеонаблюдения
Арина зашла в лифт с собакой. Стоп-кадр записи с камеры видеонаблюдения
© Сообщество "Инцидент Омск" в социальной сети "ВКонтакте"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Добрая, вежливая, талантливая — так отзываются о 13-летней Арине Ивановой (имя изменено) из Челябинска. Когда девочку заподозрили в убийстве котенка, сначала никто не поверил. Однако, по словам зоозащитников, она жестоко расправилась еще с несколькими животными. Причем действовала не одна. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"Я убью тебя"

В конце ноября жильцы ЖК "Академ Риверсайд" на северо-западе Челябинска нашли изуродованный труп котенка. Голова лежала отдельно — с вставленной в пасть сигаретой. На двери балкона в подъезде кровью животного было выведено на английском: "Я убью тебя".
"Изверг, который изувечил и разорвал котенка на четыре части, знай: мы сделаем все, чтобы ты присел надолго", — пообещал в соцсетях местный депутат Артем Клименко. Позже в Сети появилось видео с камер наблюдения: маленькая девочка заходит в лифт с котенком, а через некоторое время возвращается на улицу — уже без него.
© Сообщество "Инцидент Омск" в социальной сети "ВКонтакте" Пенсионерка подошла к щенку, которого сбросили с 14-го этажа. Стоп-кадр записи с камеры видеонаблюдения
Пенсионерка подошла к щенку, которого сбросили с 14 этажа. Стоп-кадр записи с камеры видеонаблюдения
© Сообщество "Инцидент Омск" в социальной сети "ВКонтакте"
Пенсионерка подошла к щенку, которого сбросили с 14-го этажа. Стоп-кадр записи с камеры видеонаблюдения
В начале декабря опубликовали другую запись: та же девочка пришла в соседний дом со щенком, поднялась на лифте. Уличная камера зафиксировала, как собака падает с 14-го этажа. В тот момент рядом проходила пенсионерка — она подбежала к щенку, проверила, жив или нет, затем положила его в яму и присыпала снегом.
На видео узнали 13-летнюю Арину. "Нам известно как минимум о еще одной расправе: 26 ноября около все того же ЖК на северо-западе города под автомобилем обнаружили обезглавленного котенка", — рассказывает зоозащитница Татьяна Фекличева.
Знакомая девочки Инна (имя изменено) сообщила общественникам, что живодерка искала кошек и собак на сайтах объявлений. "Инна рассылала предупреждения: ни в коем случае не отдавайте животных Арине. Она знакома с ней давно, но летом та резко изменилась — часто рассуждала об убийствах и называла себя живодеркой", — говорит Татьяна.

"Он так мило скулил"

Инна прекратила общаться с Ариной из-за того, что та упорно предлагала "составить ей компанию", присылая в личных сообщениях фото растерзанных животных.
В ноябре Арина через соцсети познакомилась с 17-летней Надей (имя изменено). В интернете есть фрагменты их переписки. Надя — из Хабаровска, живет с отцом, мать лишили родительских прав, когда она была совсем маленькой. Подростки обсуждают, где достать очередную жертву и как с ней расправиться.
"Его больше нет в живых", — "отчитывается" Арина подруге 15 ноября, прикладывая фото пса, которого она сбросила с 14-го этажа. И добавляет: "Он так мило скулил".
В соцсетях подростки использовали фамилии "хабаровских живодерок" — называли себя их последовательницами. Напомним, Алену Савченко и Алину Орлову в 2018-м отправили в колонию за разбой (162 УК) и жестокое обращение с животными (245 УК). Первой дали четыре года и три месяца, второй — три года и десять дней.
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"Ее мать, отец, брат знали, что ребенок ищет животных в интернете. Более того, договаривались по телефону взрослые — объясняли, что сами не могут выехать, поэтому отправляют Арину", — уточняет Фекличева.
Судьбу пристроенных питомцев их бывшие хозяева, как правило, не отслеживают. Если Ивановым предлагали заключить договор или просили, чтобы животное забрал кто-то из взрослых, общение прекращалось. Похоже, родные догадывались о садистских наклонностях Арины, но ничего не предпринимали.

Скрипка и фортепиано

Эта семья — с криминальным прошлым. Мать судили в конце 1990-х за грабеж, 19-летнего брата — трижды за кражу, главу семейства — за побои.
Последние годы мать работала няней, клиентов находила тоже через сайт объявлений. Теперь удалила страницу в соцсетях.
Арина — на домашнем обучении, в школе появлялась только на экзаменах. С 2015-го занимается фортепиано. Преподаватели отзываются о ней положительно: вежливая, добрая, усидчивая.

"Мы, честно, сперва не поверили. Девочка одаренная — выигрывала всероссийские и международные музыкальные конкурсы. Очень опрятная. На каждое выступление мама подбирала ей красивое платье и туфли — всегда была одета с иголочки", — вспоминает сотрудница музыкальной школы.

Кроме того, Арина брала уроки игры на скрипке. Не опаздывала, не пропускала без уважительной причины. "Если бы ей что-то не нравилось или давалось с трудом, мы бы заметили. Но ничего подобного", — удивляются педагоги.
В то же время знакомые считают, что Арину чересчур опекали, а из-за больших нагрузок в учебе она ополчилась на мать.
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"Нас много"

С конца ноября общественники каждую неделю находят как минимум двух замученных животных. На днях обнаружили собаку с сильными ожогами, ранее в парке — четырех убитых щенков.
"Сразу после поста о происходящем в городе мне посыпались угрозы от подруг Арины", — говорит Фекличева.
"Нас много — больше десяти. Если не отвяжетесь от нашей подруги, мы продолжим веселиться", — предупреждают живодеры, утверждая, что последние издевательства — их рук дело.
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"Возможно, просто хотят привлечь внимание. Нужно досконально разобраться, действительно ли они причастны к этому", — отмечает общественница.
Как далеко могут зайти подростки, неясно. По словам Инны, Арина признавалась ей, что вместе со старшей подругой "пыталась убить бомжа".
Живодеры понимают: уголовная ответственность из-за возраста им не грозит. Пока их могут лишь поставить на учет в отделе по делам несовершеннолетних. А родителям выпишут штраф 500 рублей.
В пресс-службе областного МВД сообщили, что сейчас решается вопрос об отправке Арины в Центр временного содержания для несовершеннолетних.
 
ОбществоЖивотныеЧелябинскдомашние животныеПолицияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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