"Отрезают головы": что подростки устроили на Урале
© Сообщество "Инцидент Омск" в социальной сети "ВКонтакте"Арина зашла в лифт с собакой. Стоп-кадр записи с камеры видеонаблюдения
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Добрая, вежливая, талантливая — так отзываются о 13-летней Арине Ивановой (имя изменено) из Челябинска. Когда девочку заподозрили в убийстве котенка, сначала никто не поверил. Однако, по словам зоозащитников, она жестоко расправилась еще с несколькими животными. Причем действовала не одна. РИА Новости разбиралось в ситуации.
"Я убью тебя"
В конце ноября жильцы ЖК "Академ Риверсайд" на северо-западе Челябинска нашли изуродованный труп котенка. Голова лежала отдельно — с вставленной в пасть сигаретой. На двери балкона в подъезде кровью животного было выведено на английском: "Я убью тебя".
"Изверг, который изувечил и разорвал котенка на четыре части, знай: мы сделаем все, чтобы ты присел надолго", — пообещал в соцсетях местный депутат Артем Клименко. Позже в Сети появилось видео с камер наблюдения: маленькая девочка заходит в лифт с котенком, а через некоторое время возвращается на улицу — уже без него.
© Сообщество "Инцидент Омск" в социальной сети "ВКонтакте" Пенсионерка подошла к щенку, которого сбросили с 14-го этажа. Стоп-кадр записи с камеры видеонаблюдения
Пенсионерка подошла к щенку, которого сбросили с 14-го этажа. Стоп-кадр записи с камеры видеонаблюдения
В начале декабря опубликовали другую запись: та же девочка пришла в соседний дом со щенком, поднялась на лифте. Уличная камера зафиксировала, как собака падает с 14-го этажа. В тот момент рядом проходила пенсионерка — она подбежала к щенку, проверила, жив или нет, затем положила его в яму и присыпала снегом.
На видео узнали 13-летнюю Арину. "Нам известно как минимум о еще одной расправе: 26 ноября около все того же ЖК на северо-западе города под автомобилем обнаружили обезглавленного котенка", — рассказывает зоозащитница Татьяна Фекличева.
Знакомая девочки Инна (имя изменено) сообщила общественникам, что живодерка искала кошек и собак на сайтах объявлений. "Инна рассылала предупреждения: ни в коем случае не отдавайте животных Арине. Она знакома с ней давно, но летом та резко изменилась — часто рассуждала об убийствах и называла себя живодеркой", — говорит Татьяна.
"Он так мило скулил"
Инна прекратила общаться с Ариной из-за того, что та упорно предлагала "составить ей компанию", присылая в личных сообщениях фото растерзанных животных.
В ноябре Арина через соцсети познакомилась с 17-летней Надей (имя изменено). В интернете есть фрагменты их переписки. Надя — из Хабаровска, живет с отцом, мать лишили родительских прав, когда она была совсем маленькой. Подростки обсуждают, где достать очередную жертву и как с ней расправиться.
"Его больше нет в живых", — "отчитывается" Арина подруге 15 ноября, прикладывая фото пса, которого она сбросила с 14-го этажа. И добавляет: "Он так мило скулил".
В соцсетях подростки использовали фамилии "хабаровских живодерок" — называли себя их последовательницами. Напомним, Алену Савченко и Алину Орлову в 2018-м отправили в колонию за разбой (162 УК) и жестокое обращение с животными (245 УК). Первой дали четыре года и три месяца, второй — три года и десять дней.
23 января 2018, 04:30"Хабаровских живодерок" отправили в колонию
"Ее мать, отец, брат знали, что ребенок ищет животных в интернете. Более того, договаривались по телефону взрослые — объясняли, что сами не могут выехать, поэтому отправляют Арину", — уточняет Фекличева.
Судьбу пристроенных питомцев их бывшие хозяева, как правило, не отслеживают. Если Ивановым предлагали заключить договор или просили, чтобы животное забрал кто-то из взрослых, общение прекращалось. Похоже, родные догадывались о садистских наклонностях Арины, но ничего не предпринимали.
Скрипка и фортепиано
Эта семья — с криминальным прошлым. Мать судили в конце 1990-х за грабеж, 19-летнего брата — трижды за кражу, главу семейства — за побои.
Последние годы мать работала няней, клиентов находила тоже через сайт объявлений. Теперь удалила страницу в соцсетях.
Арина — на домашнем обучении, в школе появлялась только на экзаменах. С 2015-го занимается фортепиано. Преподаватели отзываются о ней положительно: вежливая, добрая, усидчивая.
"Мы, честно, сперва не поверили. Девочка одаренная — выигрывала всероссийские и международные музыкальные конкурсы. Очень опрятная. На каждое выступление мама подбирала ей красивое платье и туфли — всегда была одета с иголочки", — вспоминает сотрудница музыкальной школы.
Кроме того, Арина брала уроки игры на скрипке. Не опаздывала, не пропускала без уважительной причины. "Если бы ей что-то не нравилось или давалось с трудом, мы бы заметили. Но ничего подобного", — удивляются педагоги.
В то же время знакомые считают, что Арину чересчур опекали, а из-за больших нагрузок в учебе она ополчилась на мать.
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"Нас много"
С конца ноября общественники каждую неделю находят как минимум двух замученных животных. На днях обнаружили собаку с сильными ожогами, ранее в парке — четырех убитых щенков.
"Сразу после поста о происходящем в городе мне посыпались угрозы от подруг Арины", — говорит Фекличева.
"Нас много — больше десяти. Если не отвяжетесь от нашей подруги, мы продолжим веселиться", — предупреждают живодеры, утверждая, что последние издевательства — их рук дело.
5 марта 2020, 15:01"Решил выместить плохое настроение". Живодер выпустил в кошку 20 пульКошка Шакира чудом выжила. В феврале житель Смоленска, поссорившись с женой, решил выместить зло на животном. Он "долго ее расстреливал, выкинул в окно, где продолжал расстреливать на улице", - рассказывает волонтер группы Crazy House Diary.
"Возможно, просто хотят привлечь внимание. Нужно досконально разобраться, действительно ли они причастны к этому", — отмечает общественница.
Как далеко могут зайти подростки, неясно. По словам Инны, Арина признавалась ей, что вместе со старшей подругой "пыталась убить бомжа".
Живодеры понимают: уголовная ответственность из-за возраста им не грозит. Пока их могут лишь поставить на учет в отделе по делам несовершеннолетних. А родителям выпишут штраф 500 рублей.
В пресс-службе областного МВД сообщили, что сейчас решается вопрос об отправке Арины в Центр временного содержания для несовершеннолетних.