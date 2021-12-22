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Глава Нижегородской области исполнит новогодние желания детей
Глава Нижегородской области исполнит новогодние желания детей - РИА Новости, 22.12.2021
Глава Нижегородской области исполнит новогодние желания детей
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин исполнит желания двух юных нижегородцев в рамках проекта "Елка желаний", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T19:53
2021-12-22T19:53
2021-12-22T19:53
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин исполнит желания двух юных нижегородцев в рамках проекта "Елка желаний", сообщает пресс-служба правительства региона.Глава региона принял участие в проекте в Москве на семинаре-совещании по подготовке к совместному заседанию Госсовета РФ и Совета при президенте РФ по науке и образованию.Как рассказал Никитин, ему предстоит исполнить желания 17-летней Ольги Королевой из Сергача и 12-летнего Владислава Пикулина из Дзержинска. Ольга увлекается музыкой и мечтает распечатывать портреты любимых исполнителей на многофункциональном устройстве. Мечта Владислава – проехать в кабине "Ласточки" и почувствовать себя машинистом."С огромным удовольствием исполню желания Ольги и Владислава. В самое ближайшее время проработаем вопрос с Горьковской железной дорогой. Думаю, коллеги будут рады помочь. В очередной раз убедился, что "Елка желаний" - один из самых ярких и интересных проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Это верно для каждого участника – и для того, кто загадывает желание, и для того, кто снимает его с елки, чтобы исполнить мечту ребенка", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Как отметил губернатор, в ближайшее время участие в проекте примут и представители всех структурных подразделений правительства региона.Всероссийская предновогодняя акция "Елка желаний" стартовала 15 ноября по всей стране, известные люди, а также все желающие смогут исполнить мечты детей.
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общество, нижегородская область, москва, горьковская железная дорога, новый год, глеб никитин, россия
Глава Нижегородской области исполнит новогодние желания детей
Глава Нижегородской области Никитин исполнит новогодние желания двух детей из региона