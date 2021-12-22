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Защита по делу МН17 заявила, что сомневается в методах работы прокуратуры
Защита по делу МН17 заявила, что сомневается в методах работы прокуратуры - РИА Новости, 22.12.2021
Защита по делу МН17 заявила, что сомневается в методах работы прокуратуры
Защита россиянина Олега Пулатова, который является обвиняемым по делу о крушении рейса MH17, сомневается в методах работы обвинения, не удивлена требуемым... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T18:58
2021-12-22T20:18
в мире
нидерланды
mh17. расследование
киев
сша
николай винниченко
бук (зенитный ракетный комплекс)
вооруженные силы рф
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ПАРИЖ, 22 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Защита россиянина Олега Пулатова, который является обвиняемым по делу о крушении рейса MH17, сомневается в методах работы обвинения, не удивлена требуемым прокуратурой приговором о пожизненном заключении, говорится в совместном заявлении его адвокатов Сабине тен Дуссхате и Баудевейна ван Эйка.Обвинение на заседании в среду потребовало приговорить всех четырех подсудимых - россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко - к пожизненному заключению."Учитывая масштабы катастрофы 17 июля 2014 года, такое требование является понятным. Ничто не может перевесить неописуемые последствия катастрофы", - отметили адвокаты.В то же время, отметили они, их подзащитного нельзя винить в том, что у него нет ответов на вопросы, как и почему был сбит рейс MH17, так как он уже сказал - у него нет ответов на эти вопросы. При этом обвинение также не располагает ответами на эти вопросы, по мнению тен Дуссхате и ван Эйка. "Суд не захотел удовлетворить ходатайства защиты, которые могли бы проверить методы работы прокуратуры. Однако у нас нет уверенности в методах ее работы", - подчеркнула защита.Юристы отметили, что из выступлений родственников в суде погибших ясно, насколько тяжелы и огромны последствия этой авиакатастрофы. "Наш клиент тоже очень тронут этими историями и придает большое значение передаче через нас своих соболезнований в дополнение к видео, в котором он уже ранее выражал их", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте адвокатов.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности. МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
https://ria.ru/20211222/mh17-1764899087.html
https://ria.ru/20211221/kompensatsii-1764795111.html
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в мире, нидерланды, mh17. расследование, киев, сша, николай винниченко, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф, анастасия иванова, россия
18:58 22.12.2021 (обновлено: 20:18 22.12.2021)
 
Защита по делу МН17 заявила, что сомневается в методах работы прокуратуры

Защита обвиняемого по делу МН17 заявила, что сомневается в методах работы прокуратуры

© REUTERS / Piroschka van de Wouw/Pool/File PhotoРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / Piroschka van de Wouw/Pool/File Photo
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ПАРИЖ, 22 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Защита россиянина Олега Пулатова, который является обвиняемым по делу о крушении рейса MH17, сомневается в методах работы обвинения, не удивлена требуемым прокуратурой приговором о пожизненном заключении, говорится в совместном заявлении его адвокатов Сабине тен Дуссхате и Баудевейна ван Эйка.
Обвинение на заседании в среду потребовало приговорить всех четырех подсудимых - россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко - к пожизненному заключению.
"Учитывая масштабы катастрофы 17 июля 2014 года, такое требование является понятным. Ничто не может перевесить неописуемые последствия катастрофы", - отметили адвокаты.
В то же время, отметили они, их подзащитного нельзя винить в том, что у него нет ответов на вопросы, как и почему был сбит рейс MH17, так как он уже сказал - у него нет ответов на эти вопросы. При этом обвинение также не располагает ответами на эти вопросы, по мнению тен Дуссхате и ван Эйка. "Суд не захотел удовлетворить ходатайства защиты, которые могли бы проверить методы работы прокуратуры. Однако у нас нет уверенности в методах ее работы", - подчеркнула защита.
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Процесс по делу MH17 кишит двойными стандартами, заявил Лавров
Юристы отметили, что из выступлений родственников в суде погибших ясно, насколько тяжелы и огромны последствия этой авиакатастрофы. "Наш клиент тоже очень тронут этими историями и придает большое значение передаче через нас своих соболезнований в дополнение к видео, в котором он уже ранее выражал их", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте адвокатов.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
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Обвинение предложило снизить компенсации семьям жертв крушения MH17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности. МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
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В миреНидерландыMH17. РасследованиеКиевСШАНиколай ВинниченкоБук (зенитный ракетный комплекс)Вооруженные силы РФАнастасия ИвановаРоссия
 
 
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