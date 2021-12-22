Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211222/zaderzhanie-1764940043.html
Лукашенко заявил о задержании членов группировки, готовивших теракты
Лукашенко заявил о задержании членов группировки, готовивших теракты - РИА Новости, 22.12.2021
Лукашенко заявил о задержании членов группировки, готовивших теракты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на днях правоохранительные органы страны задержали группу лиц, готовивших теракты, еще один человек... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T16:21
2021-12-22T17:04
в мире
белоруссия
гомельская область
александр лукашенко
россия
кгб белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587920127_0:37:3575:2048_1920x0_80_0_0_87b600abb734e30bc8cd973ca6d0ae49.jpg
МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на днях правоохранительные органы страны задержали группу лиц, готовивших теракты, еще один человек скрылся, предположительно, в России."Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью - вчера днем задержали 6 или 7 человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые - мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали, одного ищем. Найдем, вроде, в Россию побежал. Но там привезут нам его", - сказал Лукашенко на встрече с активом Гомельской области. Видео встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого"."Вот эти преступления - якобы, они втихую: где-то что-то написал, где-то БЧБ-шный (традиционный для оппозиции бело-красно-белый флаг – ред.) флаг наклеил, еще что-то, значок… Террористические эти устремления. Вот приводили пример, что задержали мерзавцев, которые прорезали колеса и прочее. Вы бы посмотрели, - надо показывать людям, - как они после этого себя ведут. Они такие смелые, когда мы до них не прикоснулись… Они мерзопакостные. Ну проколол ты эту шину… Стоит того, что ты сейчас 15 лет отсидишь в тюрьме? Поэтому вот начинают так пакостить. Для чего? Опять деньги", - заявил Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210712/terroristy-1740998849.html
https://ria.ru/20210721/lukashenko-1742275218.html
белоруссия
гомельская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587920127_658:0:3389:2048_1920x0_80_0_0_a168d3d6231b07b53911d59528401952.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, гомельская область, александр лукашенко, россия, кгб белоруссии
16:21 22.12.2021 (обновлено: 17:04 22.12.2021)
 
Лукашенко заявил о задержании членов группировки, готовивших теракты

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о задержании членов группировки, готовивших теракты

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в Минске
Сотрудники правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на днях правоохранительные органы страны задержали группу лиц, готовивших теракты, еще один человек скрылся, предположительно, в России.
"Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью - вчера днем задержали 6 или 7 человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые - мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали, одного ищем. Найдем, вроде, в Россию побежал. Но там привезут нам его", - сказал Лукашенко на встрече с активом Гомельской области. Видео встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
Сотрудник КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 20:51
В Белоруссии задержали всех фигурантов вскрытых террористических ячеек
"Вот эти преступления - якобы, они втихую: где-то что-то написал, где-то БЧБ-шный (традиционный для оппозиции бело-красно-белый флаг – ред.) флаг наклеил, еще что-то, значок… Террористические эти устремления. Вот приводили пример, что задержали мерзавцев, которые прорезали колеса и прочее. Вы бы посмотрели, - надо показывать людям, - как они после этого себя ведут. Они такие смелые, когда мы до них не прикоснулись… Они мерзопакостные. Ну проколол ты эту шину… Стоит того, что ты сейчас 15 лет отсидишь в тюрьме? Поэтому вот начинают так пакостить. Для чего? Опять деньги", - заявил Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 19:18
Лукашенко предположил, что белорусскими террористами руководят из ФРГ
 
В миреБелоруссияГомельская областьАлександр ЛукашенкоРоссияКГБ Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2"
02:17Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валюты
02:12Назван снижающий "плохой" холестерин суперпродукт
02:09Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуля
02:08Невролог рассказал, почему может болеть голова на морозе
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
Лента новостейМолния
В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2" Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валютыНазван снижающий "плохой" холестерин суперпродуктКорабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуляНевролог рассказал, почему может болеть голова на морозеВ Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков