https://ria.ru/20211222/zaderzhanie-1764940043.html

Лукашенко заявил о задержании членов группировки, готовивших теракты

Лукашенко заявил о задержании членов группировки, готовивших теракты - РИА Новости, 22.12.2021

Лукашенко заявил о задержании членов группировки, готовивших теракты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на днях правоохранительные органы страны задержали группу лиц, готовивших теракты, еще один человек... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T16:21

2021-12-22T16:21

2021-12-22T17:04

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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на днях правоохранительные органы страны задержали группу лиц, готовивших теракты, еще один человек скрылся, предположительно, в России."Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью - вчера днем задержали 6 или 7 человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые - мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали, одного ищем. Найдем, вроде, в Россию побежал. Но там привезут нам его", - сказал Лукашенко на встрече с активом Гомельской области. Видео встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого"."Вот эти преступления - якобы, они втихую: где-то что-то написал, где-то БЧБ-шный (традиционный для оппозиции бело-красно-белый флаг – ред.) флаг наклеил, еще что-то, значок… Террористические эти устремления. Вот приводили пример, что задержали мерзавцев, которые прорезали колеса и прочее. Вы бы посмотрели, - надо показывать людям, - как они после этого себя ведут. Они такие смелые, когда мы до них не прикоснулись… Они мерзопакостные. Ну проколол ты эту шину… Стоит того, что ты сейчас 15 лет отсидишь в тюрьме? Поэтому вот начинают так пакостить. Для чего? Опять деньги", - заявил Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210712/terroristy-1740998849.html

https://ria.ru/20210721/lukashenko-1742275218.html

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в мире, белоруссия, гомельская область, александр лукашенко, россия, кгб белоруссии