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Практика США по "отлову" россиян стала заразительной, заявили в МИД
Практика США по "отлову" россиян стала заразительной, заявили в МИД - РИА Новости, 22.12.2021
Практика США по "отлову" россиян стала заразительной, заявили в МИД
Практика США по "отлову" россиян за рубежом для экстрадиции стала заразительной, к ней начали прибегать и другие страны, например, Украина, заявил... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:39
2021-12-22T12:08
сша
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
григорий лукьянцев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Практика США по "отлову" россиян за рубежом для экстрадиции стала заразительной, к ней начали прибегать и другие страны, например, Украина, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев."В последние годы достаточно часто мы стали свидетелями ситуаций, когда россияне... задерживаются и подвергаются политически мотивированному преследованию, в том числе по запросам третьих стран... Наибольшую проблему в этом плане представляет ведущаяся американскими властями по всему миру охота на наших граждан... К сожалению, в последнее время данная практика оказалась заразительной... К соответствующим действиям стали прибегать другие государства... В этой связи хотел бы упомянуть о наиболее, может быть, резонансном случае - это задержание по запросу украинской стороны в Праге, в Чехии, Александра Франчетти", - сказал он в ходе онлайн-конференции "Нарушение прав россиян и соотечественников за рубежом в 2021 году" в МИА "Россия сегодня".Россиянин Франчетти был задержан в аэропорту Праги на основании ордера на арест, выданного Украиной. МИД РФ в связи с задержанием Франчетти информировал, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, внешнеполитическое ведомство делает все для помощи россиянину. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России. Франчетти в Крыму называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.Ранее в интервью РИА Новости Лукьянцев заявил, что США с 2008 года ведут "настоящую охоту" за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США. По его словам, число таких случаев достигло 50 и продолжает увеличиваться. Среди наиболее вопиющих случаев он перечислил дела гражданского летчика Константина Ярошенко, Романа Селезнева, Виктора Бута и Марии Бутиной, которая в настоящее время находится в России.Дипломат подчеркнул, что когда наши граждане оказываются в США и предстают перед американской системой правосудия, на них оказывается сильнейшее воздействие и давление со стороны американских правоохранительных органов, их пытаются склонить к сотрудничеству со следствием, к признанию вины, поскольку, заключив сделку со следствием, они могут претендовать на определенное смягчение наказания, которое им грозит в этой стране.
https://ria.ru/20210918/franchetti-1750651372.html
https://ria.ru/20211219/klyushin-1764463730.html
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сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), григорий лукьянцев
11:39 22.12.2021 (обновлено: 12:08 22.12.2021)
 
Практика США по "отлову" россиян стала заразительной, заявили в МИД

Омбудсмен МИД Лукьянцев: практика США по "отлову" россиян за рубежом стала заразительной

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Практика США по "отлову" россиян за рубежом для экстрадиции стала заразительной, к ней начали прибегать и другие страны, например, Украина, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.
"В последние годы достаточно часто мы стали свидетелями ситуаций, когда россияне... задерживаются и подвергаются политически мотивированному преследованию, в том числе по запросам третьих стран... Наибольшую проблему в этом плане представляет ведущаяся американскими властями по всему миру охота на наших граждан... К сожалению, в последнее время данная практика оказалась заразительной... К соответствующим действиям стали прибегать другие государства... В этой связи хотел бы упомянуть о наиболее, может быть, резонансном случае - это задержание по запросу украинской стороны в Праге, в Чехии, Александра Франчетти", - сказал он в ходе онлайн-конференции "Нарушение прав россиян и соотечественников за рубежом в 2021 году" в МИА "Россия сегодня".
Александр Франчетти в здании суда в Праге
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Россиянин Франчетти был задержан в аэропорту Праги на основании ордера на арест, выданного Украиной. МИД РФ в связи с задержанием Франчетти информировал, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, внешнеполитическое ведомство делает все для помощи россиянину. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России. Франчетти в Крыму называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.
Федеральный уголовный суд Швейцарии в Беллинцоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
19 декабря, 19:23
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Ранее в интервью РИА Новости Лукьянцев заявил, что США с 2008 года ведут "настоящую охоту" за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США. По его словам, число таких случаев достигло 50 и продолжает увеличиваться. Среди наиболее вопиющих случаев он перечислил дела гражданского летчика Константина Ярошенко, Романа Селезнева, Виктора Бута и Марии Бутиной, которая в настоящее время находится в России.
Дипломат подчеркнул, что когда наши граждане оказываются в США и предстают перед американской системой правосудия, на них оказывается сильнейшее воздействие и давление со стороны американских правоохранительных органов, их пытаются склонить к сотрудничеству со следствием, к признанию вины, поскольку, заключив сделку со следствием, они могут претендовать на определенное смягчение наказания, которое им грозит в этой стране.
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СШАРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Григорий Лукьянцев
 
 
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