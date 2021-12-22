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Мэра Ярославля выписали из больницы после экстренной госпитализации
Мэра Ярославля выписали из больницы после экстренной госпитализации - РИА Новости, 22.12.2021
Мэра Ярославля выписали из больницы после экстренной госпитализации
Мэр Ярославля Владимир Волков, неделю назад экстренно госпитализированный из-за проблем с сердцем, выписан из больницы, сообщает мэрия города. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T15:50
2021-12-22T15:50
политика
ярославль
здоровье - общество
владимир волков (политик)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Мэр Ярославля Владимир Волков, неделю назад экстренно госпитализированный из-за проблем с сердцем, выписан из больницы, сообщает мэрия города.Волкова экстренно госпитализировали в областную клиническую больницу. СМИ писали о проблемах с сердцем. Медики сообщали, что мэр лежит в палате интенсивной терапии в стабильно тяжелом состоянии. Позже сам Волков написал в соцсетях, что чувствует себя лучше.Мэрия предоставила журналистам комментарий главврача областной больницы Александра Корнилова."Сегодня Владимир Михайлович Волков был выписан с открытым больничным листом из нашей больницы. Состояние его удовлетворительное. Тем не менее, специалисты больницы рекомендуют Владимиру Михайловичу амбулаторное наблюдение и курс реабилитации. Надеемся, что все рекомендации будут соблюдены, и он полностью восстановится", - цитирует Корнилова пресс-служба мэрии.Накануне, судя по соцсетям Волкова, он из больницы провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с работниками мэрии. Обсудили работу по уборке города в период обильных снегопадов и систему работы ЖКХ, написал мэр.Волков родился в 1975 году. С конца 2018 года является мэром Ярославля.
https://ria.ru/20211023/lokot-1755961855.html
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политика, ярославль, здоровье - общество, владимир волков (политик)
15:50 22.12.2021
 
Мэра Ярославля выписали из больницы после экстренной госпитализации

Мэра Ярославля Волкова выписали из больницы после экстренной госпитализации

© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкМэр Ярославля Владимир Волков
Мэр Ярославля Владимир Волков - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Олег Смыслов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Мэр Ярославля Владимир Волков, неделю назад экстренно госпитализированный из-за проблем с сердцем, выписан из больницы, сообщает мэрия города.
Волкова экстренно госпитализировали в областную клиническую больницу. СМИ писали о проблемах с сердцем. Медики сообщали, что мэр лежит в палате интенсивной терапии в стабильно тяжелом состоянии. Позже сам Волков написал в соцсетях, что чувствует себя лучше.
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Мэрия предоставила журналистам комментарий главврача областной больницы Александра Корнилова.
"Сегодня Владимир Михайлович Волков был выписан с открытым больничным листом из нашей больницы. Состояние его удовлетворительное. Тем не менее, специалисты больницы рекомендуют Владимиру Михайловичу амбулаторное наблюдение и курс реабилитации. Надеемся, что все рекомендации будут соблюдены, и он полностью восстановится", - цитирует Корнилова пресс-служба мэрии.
Накануне, судя по соцсетям Волкова, он из больницы провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с работниками мэрии. Обсудили работу по уборке города в период обильных снегопадов и систему работы ЖКХ, написал мэр.
Волков родился в 1975 году. С конца 2018 года является мэром Ярославля.
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