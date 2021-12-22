https://ria.ru/20211222/yakutiya-1764833784.html

В ряде сел Якутии отметки термометров опустились до минус 50 градусов

В ряде сел Якутии отметки термометров опустились до минус 50 градусов - РИА Новости, 22.12.2021

В ряде сел Якутии отметки термометров опустились до минус 50 градусов

Температура воздуха на Полюсе холода в Якутии, недалеко от Оймякона, понизилась до -55 градусов, столбики термометров опустились ниже -50 градусов в 16... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T06:16

2021-12-22T06:16

2021-12-22T06:22

общество

якутск

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ЯКУТСК, 22 дек – РИА Новости. Температура воздуха на Полюсе холода в Якутии, недалеко от Оймякона, понизилась до -55 градусов, столбики термометров опустились ниже -50 градусов в 16 населенных пунктах республики, сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЯУГМС).По данным метеорологических измерений, в среду в 33 пунктах наблюдения зарегистрирована температура воздуха ниже -45 градусов, из них еще холоднее – ниже 50 градусов – морозы установились в 16 населенных пунктах Якутии."На Полюсе холода, в пункте наблюдения "Нера" на территории Оймяконского улуса Якутии, зарегистрирована температура воздуха -55 градусов", - сообщается в сводке ЯУГМС.В столице республики Якутске, согласно прогнозу погоды, слабый снег, туман, в 06:00 температура воздуха составила -48 градусов.Как отметили в мэрии города, из-за экстремально низких температур очные занятия отменены для школьников 1-8 классов, вне зависимости от смены. Обучение организуется с использованием дистанционных технологий.Ранее сообщалось, что во вторник в Якутске температура воздуха опустилась до -48 градусов, школьники 1-11 классов учатся дистанционно.На право называться самой холодной точкой Северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии: Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже -67 градусов по Цельсию. В Верхоянск в феврале 1892 года было зафиксирована температура в -67,8 градуса.

https://ria.ru/20211220/sochi-1764565573.html

якутск

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общество, якутск