06:16 22.12.2021 (обновлено: 06:22 22.12.2021)
В ряде сел Якутии отметки термометров опустились до минус 50 градусов
В 16 населенных пунктах Якутии столбики термометров опустились ниже минус 50 градусов
ЯКУТСК, 22 дек – РИА Новости. Температура воздуха на Полюсе холода в Якутии, недалеко от Оймякона, понизилась до -55 градусов, столбики термометров опустились ниже -50 градусов в 16 населенных пунктах республики, сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЯУГМС).
По данным метеорологических измерений, в среду в 33 пунктах наблюдения зарегистрирована температура воздуха ниже -45 градусов, из них еще холоднее – ниже 50 градусов – морозы установились в 16 населенных пунктах Якутии.
"На Полюсе холода, в пункте наблюдения "Нера" на территории Оймяконского улуса Якутии, зарегистрирована температура воздуха -55 градусов", - сообщается в сводке ЯУГМС.
В столице республики Якутске, согласно прогнозу погоды, слабый снег, туман, в 06:00 температура воздуха составила -48 градусов.
Как отметили в мэрии города, из-за экстремально низких температур очные занятия отменены для школьников 1-8 классов, вне зависимости от смены. Обучение организуется с использованием дистанционных технологий.
Ранее сообщалось, что во вторник в Якутске температура воздуха опустилась до -48 градусов, школьники 1-11 классов учатся дистанционно.
На право называться самой холодной точкой Северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии: Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже -67 градусов по Цельсию. В Верхоянск в феврале 1892 года было зафиксирована температура в -67,8 градуса.
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