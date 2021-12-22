https://ria.ru/20211222/xiaomi-1764951439.html
Xiaomi показала свой новый смартфон Xiaomi 12 до презентации
Xiaomi показала свой новый смартфон Xiaomi 12 до презентации - РИА Новости, 22.12.2021
Xiaomi показала свой новый смартфон Xiaomi 12 до презентации
Новый флагманский смартфон Xiaomi 12 получит рекордные характеристики. Об этом в китайской соцсети Weibo рассказала менеджер по новым продуктам Xiaomi Вэй Сици. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T17:08
2021-12-22T17:08
2021-12-22T17:08
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Новый флагманский смартфон Xiaomi 12 получит рекордные характеристики. Об этом в китайской соцсети Weibo рассказала менеджер по новым продуктам Xiaomi Вэй Сици.Так, смартфон получит высококачественный дисплей, прикрытый стеклом Gorilla Glass Victus, с высокой плотностью пикселей и 10-битной глубиной цвета. Отдельно Xiaomi упоминает, что экран смартфона получил оценку A+ от лаборатории DisplayMate.Поработали в компании и над термоинтерфейсом для процессора Snapdragon 8 Gen 1. Над материнской платой в Xiaomi 12 располагается большую по меркам смартфонов испарительную камеру, которая будет отводить тепло от чипа. Вместе с этим, флагману достанется аккумулятор c применением оксида лития-кобальта, которая поддерживает сверхбыструю зарядку.Новинка будет представлена 28 декабря, но глобальная премьера и старт продаж ожидаются в первом квартале 2022 года. Ожидается, что смартфон резко уменьшится в размерах — Xiaomi 12 обещают дисплей диагональю 6,28 дюйма.
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технологии, weibo
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Новый флагманский смартфон Xiaomi 12 получит рекордные характеристики. Об этом в китайской соцсети Weibo рассказала
менеджер по новым продуктам Xiaomi Вэй Сици.
Так, смартфон получит высококачественный дисплей, прикрытый стеклом Gorilla Glass Victus, с высокой плотностью пикселей и 10-битной глубиной цвета. Отдельно Xiaomi упоминает, что экран смартфона получил оценку A+ от лаборатории DisplayMate.
Поработали в компании и над термоинтерфейсом для процессора Snapdragon 8 Gen 1. Над материнской платой в Xiaomi 12 располагается большую по меркам смартфонов испарительную камеру, которая будет отводить тепло от чипа. Вместе с этим, флагману достанется аккумулятор c применением оксида лития-кобальта, которая поддерживает сверхбыструю зарядку.
Новинка будет представлена 28 декабря, но глобальная премьера и старт продаж ожидаются в первом квартале 2022 года. Ожидается, что смартфон резко уменьшится в размерах — Xiaomi 12 обещают дисплей диагональю 6,28 дюйма.