https://ria.ru/20211222/xiaomi-1764951439.html

Xiaomi показала свой новый смартфон Xiaomi 12 до презентации

Xiaomi показала свой новый смартфон Xiaomi 12 до презентации - РИА Новости, 22.12.2021

Xiaomi показала свой новый смартфон Xiaomi 12 до презентации

Новый флагманский смартфон Xiaomi 12 получит рекордные характеристики. Об этом в китайской соцсети Weibo рассказала менеджер по новым продуктам Xiaomi Вэй Сици. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T17:08

2021-12-22T17:08

2021-12-22T17:08

наука

технологии

weibo

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Новый флагманский смартфон Xiaomi 12 получит рекордные характеристики. Об этом в китайской соцсети Weibo рассказала менеджер по новым продуктам Xiaomi Вэй Сици.Так, смартфон получит высококачественный дисплей, прикрытый стеклом Gorilla Glass Victus, с высокой плотностью пикселей и 10-битной глубиной цвета. Отдельно Xiaomi упоминает, что экран смартфона получил оценку A+ от лаборатории DisplayMate.Поработали в компании и над термоинтерфейсом для процессора Snapdragon 8 Gen 1. Над материнской платой в Xiaomi 12 располагается большую по меркам смартфонов испарительную камеру, которая будет отводить тепло от чипа. Вместе с этим, флагману достанется аккумулятор c применением оксида лития-кобальта, которая поддерживает сверхбыструю зарядку.Новинка будет представлена 28 декабря, но глобальная премьера и старт продаж ожидаются в первом квартале 2022 года. Ожидается, что смартфон резко уменьшится в размерах — Xiaomi 12 обещают дисплей диагональю 6,28 дюйма.

https://ria.ru/20211220/xiaomi-1764519843.html

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технологии, weibo