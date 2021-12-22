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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211222/weeknd-1764917062.html
The Weeknd выпустил клип на свой старый хит
The Weeknd выпустил клип на свой старый хит - РИА Новости, 22.12.2021
The Weeknd выпустил клип на свой старый хит
The Weeknd (Эйбел Тесфайе) выпустил клип на песню "Echoes of silence". Об этом музыкант сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T18:54
2021-12-22T18:54
культура
новости культуры
музыка
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МОСКВ, 22 дек — РИА Новости. The Weeknd (Эйбел Тесфайе) выпустил клип на песню "Echoes of silence". Об этом музыкант сообщил в личном микроблоге. Премьера ролика приурочена к 10-летию одноименного альбома певца, в котором трек был представлен впервые. Снял видео японский художник-иллюстратор Хадзима Сарояма, известный своими нарисованными фотореалистичными изображениями гиноидов. Он же разработал графику анимационного видео для трека "Echoes of silence". События в клипе разворачиваются в постапокалиптическом будущем. Главные герои — антропоморфные роботы. Один из них похож на The Weeknd. Андроиды ведут себя так, словно влюблены друг в друга. Но счастливая совместная жизнь им может только сниться. После мимолетной встречи она возвращается в свою капсулу и выключается, а робо-версия музыканта грустит на ступеньках, почти как Гослинг в фильме "Бегущий по лезвию 2049" Дени Вильнева. Впрочем, в ролике есть и более явная отсылка к работе другого мастера. В одной из сцен Сарояма предложил свою интерпретацию знаменитого фрагмента из фрески "Сотворение Адама" Микеланджело — в кадре механические руки роботов тянутся друг к другу практически так же, как кисть Бога-Отца вытянута по направлению к первому человеку. Фанаты The Weeknd от ролика в восторге. "Видео войдет в историю как самое изысканные произведения искусства. На мою любимую песню сняли просто великолепный клип. Ни один другой художник не вкладывает столько сил в визуальное, лирическое и музыкальное выражение своих эмоций, как Абель", — отрецензировал пользователь.
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новости культуры, музыка
18:54 22.12.2021
 
The Weeknd выпустил клип на свой старый хит

The Weeknd выпустил клип на свою 10-летнюю песню "Echoes of silence"

Читать ria.ru в
МОСКВ, 22 дек — РИА Новости. The Weeknd (Эйбел Тесфайе) выпустил клип на песню "Echoes of silence". Об этом музыкант сообщил в личном микроблоге.
Премьера ролика приурочена к 10-летию одноименного альбома певца, в котором трек был представлен впервые. Снял видео японский художник-иллюстратор Хадзима Сарояма, известный своими нарисованными фотореалистичными изображениями гиноидов. Он же разработал графику анимационного видео для трека "Echoes of silence".
События в клипе разворачиваются в постапокалиптическом будущем. Главные герои — антропоморфные роботы. Один из них похож на The Weeknd.
Андроиды ведут себя так, словно влюблены друг в друга. Но счастливая совместная жизнь им может только сниться. После мимолетной встречи она возвращается в свою капсулу и выключается, а робо-версия музыканта грустит на ступеньках, почти как Гослинг в фильме "Бегущий по лезвию 2049" Дени Вильнева.
Впрочем, в ролике есть и более явная отсылка к работе другого мастера. В одной из сцен Сарояма предложил свою интерпретацию знаменитого фрагмента из фрески "Сотворение Адама" Микеланджело — в кадре механические руки роботов тянутся друг к другу практически так же, как кисть Бога-Отца вытянута по направлению к первому человеку.
Фанаты The Weeknd от ролика в восторге. "Видео войдет в историю как самое изысканные произведения искусства. На мою любимую песню сняли просто великолепный клип. Ни один другой художник не вкладывает столько сил в визуальное, лирическое и музыкальное выражение своих эмоций, как Абель", — отрецензировал пользователь.
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