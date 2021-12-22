https://ria.ru/20211222/vzyatka-1765003888.html
Задержанный ранее за взятку глава Краснодара вернулся на рабочее место
Задержанный ранее за взятку глава Краснодара вернулся на рабочее место - РИА Новости, 22.12.2021
Задержанный ранее за взятку глава Краснодара вернулся на рабочее место
Глава Краснодара Андрей Алексеенко, о задержании которого сообщал днем СУ СК по подозрению в получении взятки, вернулся в мэрию и продолжает исполнять свои... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T21:34
2021-12-22T21:34
2021-12-22T21:46
краснодар
андрей алексеенко
политика
единая россия
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
вениамин кондратьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764863012_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_3c90b721f3241f61cf70a911d4c83585.jpg
КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Глава Краснодара Андрей Алексеенко, о задержании которого сообщал днем СУ СК по подозрению в получении взятки, вернулся в мэрию и продолжает исполнять свои обязанности, сообщили РИА Новости в администрации кубанской столицы.Днём в среду СУ СК по краю сообщил о задержании Алексеенко. По версии следствия, он, будучи первым замглавы Кубани, в 2018 году через посредника получил ружье стоимостью порядка 1,6 миллиона рублей за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии многоквартирного дома в Краснодаре, несмотря на недостатки."Андрей Алексеенко вечером вернулся в мэрию и продолжил исполнять свои обязанности", - информирует пресс-служба мэрии.Краснодарское региональное отделение ЕР ранее информировало, что членство в партии Алексеенко приостановлено.Предыдущий мэр Краснодара Евгений Первышов оставил свой пост в конце сентября ради депутатского кресла в Госдуме, после чего гордума объявила конкурс на вакантную должность. Кандидатуру Алексеенко, который участвовал в конкурсе по предложению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 17 ноября поддержали 40 из 46 присутствующих депутатов.
https://ria.ru/20211222/vzyatochnichestvo-1764911946.html
https://ria.ru/20211222/alekseenko-1764920606.html
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764863012_111:0:1000:667_1920x0_80_0_0_170907a8e2d4c5d0dc3c2a2ce943b471.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, андрей алексеенко, политика, единая россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), вениамин кондратьев
21:34 22.12.2021 (обновлено: 21:46 22.12.2021)
Задержанный ранее за взятку глава Краснодара вернулся на рабочее место
Задержанный ранее за взятку глава Краснодара Алексеенко вернулся на рабочее место