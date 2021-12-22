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Задержанный ранее за взятку глава Краснодара вернулся на рабочее место
Задержанный ранее за взятку глава Краснодара вернулся на рабочее место - РИА Новости, 22.12.2021
Задержанный ранее за взятку глава Краснодара вернулся на рабочее место
Глава Краснодара Андрей Алексеенко, о задержании которого сообщал днем СУ СК по подозрению в получении взятки, вернулся в мэрию и продолжает исполнять свои... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T21:34
2021-12-22T21:46
краснодар
андрей алексеенко
политика
единая россия
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Глава Краснодара Андрей Алексеенко, о задержании которого сообщал днем СУ СК по подозрению в получении взятки, вернулся в мэрию и продолжает исполнять свои обязанности, сообщили РИА Новости в администрации кубанской столицы.Днём в среду СУ СК по краю сообщил о задержании Алексеенко. По версии следствия, он, будучи первым замглавы Кубани, в 2018 году через посредника получил ружье стоимостью порядка 1,6 миллиона рублей за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии многоквартирного дома в Краснодаре, несмотря на недостатки."Андрей Алексеенко вечером вернулся в мэрию и продолжил исполнять свои обязанности", - информирует пресс-служба мэрии.Краснодарское региональное отделение ЕР ранее информировало, что членство в партии Алексеенко приостановлено.Предыдущий мэр Краснодара Евгений Первышов оставил свой пост в конце сентября ради депутатского кресла в Госдуме, после чего гордума объявила конкурс на вакантную должность. Кандидатуру Алексеенко, который участвовал в конкурсе по предложению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 17 ноября поддержали 40 из 46 присутствующих депутатов.
https://ria.ru/20211222/vzyatochnichestvo-1764911946.html
https://ria.ru/20211222/alekseenko-1764920606.html
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краснодар, андрей алексеенко, политика, единая россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), вениамин кондратьев
21:34 22.12.2021 (обновлено: 21:46 22.12.2021)
 
Задержанный ранее за взятку глава Краснодара вернулся на рабочее место

Задержанный ранее за взятку глава Краснодара Алексеенко вернулся на рабочее место

CC BY 4.0 / Администрация муниципального образования город Краснодар / Андрей АлексеенкоМэр Краснодара Андрей Алексеенко
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
CC BY 4.0 / Администрация муниципального образования город Краснодар / Андрей Алексеенко
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Глава Краснодара Андрей Алексеенко, о задержании которого сообщал днем СУ СК по подозрению в получении взятки, вернулся в мэрию и продолжает исполнять свои обязанности, сообщили РИА Новости в администрации кубанской столицы.
Днём в среду СУ СК по краю сообщил о задержании Алексеенко. По версии следствия, он, будучи первым замглавы Кубани, в 2018 году через посредника получил ружье стоимостью порядка 1,6 миллиона рублей за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии многоквартирного дома в Краснодаре, несмотря на недостатки.
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 15:17
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
"Андрей Алексеенко вечером вернулся в мэрию и продолжил исполнять свои обязанности", - информирует пресс-служба мэрии.
Краснодарское региональное отделение ЕР ранее информировало, что членство в партии Алексеенко приостановлено.
Предыдущий мэр Краснодара Евгений Первышов оставил свой пост в конце сентября ради депутатского кресла в Госдуме, после чего гордума объявила конкурс на вакантную должность. Кандидатуру Алексеенко, который участвовал в конкурсе по предложению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 17 ноября поддержали 40 из 46 присутствующих депутатов.
Кадры допроса мэра Краснодара Андрея Алексеенко
Вчера, 15:06
Появилось видео с задержанным мэром Краснодара
 
КраснодарАндрей АлексеенкоПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Вениамин Кондратьев
 
 
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