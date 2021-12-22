https://ria.ru/20211222/vzyatka-1765003888.html

Задержанный ранее за взятку глава Краснодара вернулся на рабочее место

Задержанный ранее за взятку глава Краснодара вернулся на рабочее место - РИА Новости, 22.12.2021

Задержанный ранее за взятку глава Краснодара вернулся на рабочее место

Глава Краснодара Андрей Алексеенко, о задержании которого сообщал днем СУ СК по подозрению в получении взятки, вернулся в мэрию и продолжает исполнять свои... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T21:34

2021-12-22T21:34

2021-12-22T21:46

краснодар

андрей алексеенко

политика

единая россия

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Глава Краснодара Андрей Алексеенко, о задержании которого сообщал днем СУ СК по подозрению в получении взятки, вернулся в мэрию и продолжает исполнять свои обязанности, сообщили РИА Новости в администрации кубанской столицы.Днём в среду СУ СК по краю сообщил о задержании Алексеенко. По версии следствия, он, будучи первым замглавы Кубани, в 2018 году через посредника получил ружье стоимостью порядка 1,6 миллиона рублей за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии многоквартирного дома в Краснодаре, несмотря на недостатки."Андрей Алексеенко вечером вернулся в мэрию и продолжил исполнять свои обязанности", - информирует пресс-служба мэрии.Краснодарское региональное отделение ЕР ранее информировало, что членство в партии Алексеенко приостановлено.Предыдущий мэр Краснодара Евгений Первышов оставил свой пост в конце сентября ради депутатского кресла в Госдуме, после чего гордума объявила конкурс на вакантную должность. Кандидатуру Алексеенко, который участвовал в конкурсе по предложению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 17 ноября поддержали 40 из 46 присутствующих депутатов.

https://ria.ru/20211222/vzyatochnichestvo-1764911946.html

https://ria.ru/20211222/alekseenko-1764920606.html

краснодар

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краснодар, андрей алексеенко, политика, единая россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), вениамин кондратьев