https://ria.ru/20211222/vystavka-1764854502.html

В Москве открылась биеннале "Искусство будущего/Art for the future"

В Москве открылась биеннале "Искусство будущего/Art for the future" - РИА Новости, 22.12.2021

В Москве открылась биеннале "Искусство будущего/Art for the future"

В Москве в Мультимедиа Арт Музее открылась первая международная биеннале "Искусство будущего/Art for the future", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:28

2021-12-22T12:28

2021-12-22T12:28

культура

технологии

москва

мультимедиа арт музей

музеи

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764528234_0:103:3275:1945_1920x0_80_0_0_f8bfd4214cf77bb8b60dfbd085c5deb9.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Москве в Мультимедиа Арт Музее открылась первая международная биеннале "Искусство будущего/Art for the future", сообщает пресс-служба.На выставке собраны художественные проекты на основе новейших технологий Индустрии 4.0, таких как нейросети, робототехника, 3D-анимация, виртуальная и дополненная реальность. Все эти арт-объекты осмысляют изменения в жизни как отдельно взятого человека, так и общества в целом. Инсталляции интерактивные, так что посетители могут "стать соучастниками творческого процесса".На биеннале также запущена цифровая платформа artforthefuture.art. Там представлено российское и зарубежное цифровое искусство.В офлайн-программе выставки — 60 проектов, 23 из них созданы иностранными участниками. Среди них звезды совриска — израильская художница Михаль Ровнер, международная арт-группа teamLab, британские художники Stanza, Энтони Гормли, Филип Колберт, Эд Форниелеси Random International, исландский художник Олафур Элиассон. В числе российских художников, чьи работы можно увидеть на выставке, — группа AES+F, Павел Пепперштейн, Аристарх Чернышев, выпускники Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко и другие. Часть произведений, представленных на экспозиции, создавалась междисциплинарными творческими группами, в которые входили художники и эксперты в области новых технологий. Например, лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года Константин Новоселов сотрудничал с художницей Кейт Доуди и студией Stain. Некоторые проекты создавались специально для выставки. Среди них "Сверхпотребитель" Аристарха Чернышева, The Network Анны Ротаенко, "Грибной фонтан и небесная чаша Петри" Паруйра Давтяна, "Чаща" Сергея Шутова, "Работа над железом" Дмитрия Кавки, adad ::vtol:: Дмитрия Морозова и другие.На биеннале также работает параллельная программа. Посмотреть на проекты, вошедшие в нее, можно в "Лаборатории Принятия Будущего" (ВДНХ, павильон № 2) и на выставке "Код искусства" в галерее ГРАУНД Солянка (куратор: Елена Никоноле)."Искусство будущего/Art for the future" продлится по 3 апреля 2022 года. Биеннале проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. После завершения фестиваля в Москве, произведения, которые были представлены на выставке, будут путешествовать по регионам России.

https://ria.ru/20211217/vystavka-1764060917.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, москва, мультимедиа арт музей, музеи, новости культуры