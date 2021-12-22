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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211222/vystavka-1764854502.html
В Москве открылась биеннале "Искусство будущего/Art for the future"
В Москве открылась биеннале "Искусство будущего/Art for the future" - РИА Новости, 22.12.2021
В Москве открылась биеннале "Искусство будущего/Art for the future"
В Москве в Мультимедиа Арт Музее открылась первая международная биеннале "Искусство будущего/Art for the future", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:28
2021-12-22T12:28
культура
технологии
москва
мультимедиа арт музей
музеи
новости культуры
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Москве в Мультимедиа Арт Музее открылась первая международная биеннале "Искусство будущего/Art for the future", сообщает пресс-служба.На выставке собраны художественные проекты на основе новейших технологий Индустрии 4.0, таких как нейросети, робототехника, 3D-анимация, виртуальная и дополненная реальность. Все эти арт-объекты осмысляют изменения в жизни как отдельно взятого человека, так и общества в целом. Инсталляции интерактивные, так что посетители могут "стать соучастниками творческого процесса".На биеннале также запущена цифровая платформа artforthefuture.art. Там представлено российское и зарубежное цифровое искусство.В офлайн-программе выставки — 60 проектов, 23 из них созданы иностранными участниками. Среди них звезды совриска — израильская художница Михаль Ровнер, международная арт-группа teamLab, британские художники Stanza, Энтони Гормли, Филип Колберт, Эд Форниелеси Random International, исландский художник Олафур Элиассон. В числе российских художников, чьи работы можно увидеть на выставке, — группа AES+F, Павел Пепперштейн, Аристарх Чернышев, выпускники Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко и другие. Часть произведений, представленных на экспозиции, создавалась междисциплинарными творческими группами, в которые входили художники и эксперты в области новых технологий. Например, лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года Константин Новоселов сотрудничал с художницей Кейт Доуди и студией Stain. Некоторые проекты создавались специально для выставки. Среди них "Сверхпотребитель" Аристарха Чернышева, The Network Анны Ротаенко, "Грибной фонтан и небесная чаша Петри" Паруйра Давтяна, "Чаща" Сергея Шутова, "Работа над железом" Дмитрия Кавки, adad ::vtol:: Дмитрия Морозова и другие.На биеннале также работает параллельная программа. Посмотреть на проекты, вошедшие в нее, можно в "Лаборатории Принятия Будущего" (ВДНХ, павильон № 2) и на выставке "Код искусства" в галерее ГРАУНД Солянка (куратор: Елена Никоноле)."Искусство будущего/Art for the future" продлится по 3 апреля 2022 года. Биеннале проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. После завершения фестиваля в Москве, произведения, которые были представлены на выставке, будут путешествовать по регионам России.
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технологии, москва, мультимедиа арт музей, музеи, новости культуры
12:28 22.12.2021
 
В Москве открылась биеннале "Искусство будущего/Art for the future"

В Москве в МАММ открылась биеннале "Искусство будущего/Art for the future"

© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт МузейAES+F. Турандот 2070. 2020. Одноканальный cтоп-кадр
AES+F. Турандот 2070. 2020. Одноканальный cтоп-кадр - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Москве в Мультимедиа Арт Музее открылась первая международная биеннале "Искусство будущего/Art for the future", сообщает пресс-служба.
На выставке собраны художественные проекты на основе новейших технологий Индустрии 4.0, таких как нейросети, робототехника, 3D-анимация, виртуальная и дополненная реальность. Все эти арт-объекты осмысляют изменения в жизни как отдельно взятого человека, так и общества в целом. Инсталляции интерактивные, так что посетители могут "стать соучастниками творческого процесса".
На биеннале также запущена цифровая платформа artforthefuture.art. Там представлено российское и зарубежное цифровое искусство.
В офлайн-программе выставки — 60 проектов, 23 из них созданы иностранными участниками. Среди них звезды совриска — израильская художница Михаль Ровнер, международная арт-группа teamLab, британские художники Stanza, Энтони Гормли, Филип Колберт, Эд Форниелеси Random International, исландский художник Олафур Элиассон.
© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт МузейStanza, "Читатель", 2015
Stanza, Читатель, 2015
1 из 4
Stanza, "Читатель", 2015
© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей
© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей/ teamLab, courtesy Pace Gallery

teamLab "Жизнь и увядание в текущий момент вечности II", цифровое 12-канальное бесконечное произведение

teamLab Жизнь и увядание в текущий момент вечности II, 2019, цифровое 12-канальное бесконечное произведение
2 из 4

teamLab "Жизнь и увядание в текущий момент вечности II", цифровое 12-канальное бесконечное произведение

© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей/ teamLab, courtesy Pace Gallery
© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей/teamLab, courtesy Pace Gallery

teamLab "Жизнь и увядание в текущий момент вечности II", цифровое 12-канальное бесконечное произведение

teamLab Жизнь и увядание в текущий момент вечности II, 2019, цифровое 12-канальное бесконечное произведение
3 из 4

teamLab "Жизнь и увядание в текущий момент вечности II", цифровое 12-канальное бесконечное произведение

© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей/teamLab, courtesy Pace Gallery
© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей/ teamLab, courtesy Pace Gallery

teamLab "Жизнь и увядание в текущий момент вечности II", цифровое 12-канальное бесконечное произведение

teamLab Жизнь и увядание в текущий момент вечности II, 2019, цифровое 12-канальное бесконечное произведение
4 из 4

teamLab "Жизнь и увядание в текущий момент вечности II", цифровое 12-канальное бесконечное произведение

© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей/ teamLab, courtesy Pace Gallery
1 из 4
Stanza, "Читатель", 2015
© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей
2 из 4

teamLab "Жизнь и увядание в текущий момент вечности II", цифровое 12-канальное бесконечное произведение

© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей/ teamLab, courtesy Pace Gallery
3 из 4

teamLab "Жизнь и увядание в текущий момент вечности II", цифровое 12-канальное бесконечное произведение

© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей/teamLab, courtesy Pace Gallery
4 из 4

teamLab "Жизнь и увядание в текущий момент вечности II", цифровое 12-канальное бесконечное произведение

© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей/ teamLab, courtesy Pace Gallery
В числе российских художников, чьи работы можно увидеть на выставке, — группа AES+F, Павел Пепперштейн, Аристарх Чернышев, выпускники Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко и другие.
Часть произведений, представленных на экспозиции, создавалась междисциплинарными творческими группами, в которые входили художники и эксперты в области новых технологий. Например, лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года Константин Новоселов сотрудничал с художницей Кейт Доуди и студией Stain.
© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей

Костантин Новоселов и Кейт Доуди в коллаборации со студией Stain. Пятый порядок хаоса. Медиаинсталляция

Костя Новоселов и Кейт Доуди в коллаборации со студией Stain. Пятый порядок хаоса. 2021. Медиаинсталляци
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Костантин Новоселов и Кейт Доуди в коллаборации со студией Stain. Пятый порядок хаоса. Медиаинсталляция

© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей
© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт МузейСофия Креспо. Нейронный зоопарк
София Креспо. Нейронный зоопарк
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София Креспо. Нейронный зоопарк
© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей
© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт МузейПавел Пепперштейн. Экспозиция
Павел Пепперштейн. Экспозиция
3 из 4
Павел Пепперштейн. Экспозиция
© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей
© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей

Екатерина Попович. Вид инсталляции "Если долго смотреть в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя".

Екатерина Попович. Вид инсталляции Если долго смотреть в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя. 2019
4 из 4

Екатерина Попович. Вид инсталляции "Если долго смотреть в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя".

© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей
1 из 4

Костантин Новоселов и Кейт Доуди в коллаборации со студией Stain. Пятый порядок хаоса. Медиаинсталляция

© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей
2 из 4
София Креспо. Нейронный зоопарк
© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей
3 из 4
Павел Пепперштейн. Экспозиция
© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей
4 из 4

Екатерина Попович. Вид инсталляции "Если долго смотреть в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя".

© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей
Некоторые проекты создавались специально для выставки. Среди них "Сверхпотребитель" Аристарха Чернышева, The Network Анны Ротаенко, "Грибной фонтан и небесная чаша Петри" Паруйра Давтяна, "Чаща" Сергея Шутова, "Работа над железом" Дмитрия Кавки, adad ::vtol:: Дмитрия Морозова и другие.
На биеннале также работает параллельная программа. Посмотреть на проекты, вошедшие в нее, можно в "Лаборатории Принятия Будущего" (ВДНХ, павильон № 2) и на выставке "Код искусства" в галерее ГРАУНД Солянка (куратор: Елена Никоноле).
"Искусство будущего/Art for the future" продлится по 3 апреля 2022 года. Биеннале проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. После завершения фестиваля в Москве, произведения, которые были представлены на выставке, будут путешествовать по регионам России.
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