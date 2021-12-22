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СМИ: выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти в четыре раза

СМИ: выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти в четыре раза - РИА Новости, 22.12.2021

СМИ: выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти в четыре раза

Выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти до двух миллионов рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух близких к правительству РФ... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T09:33

2021-12-22T09:33

2021-12-22T09:33

общество

министерство финансов рф (минфин россии)

российский союз автостраховщиков

авто

осаго

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти до двух миллионов рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух близких к правительству РФ источников."Минфин договорился с профильными ведомствами о ключевых изменениях системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Они предусматривают повышение порога по выплатам за ущерб жизни и здоровью, а также запрещают учитывать возраст автомобиля при расчете компенсации", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в окончательную редакцию законопроекта планируется внести два предложения, которые были в целом согласованы на совещании в министерстве 17 декабря, в котором участвовали представители Банка России, Российского союза автостраховщиков, МВД и Минтранса."Первая инициатива – повысить лимит выплат за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО в 4 раза, с 500 000 до 2 миллионов рублей... Планируется уравнять сумму максимального покрытия по автострахованию с другими видами аналогичных полисов, например, ответственности перевозчиков... Вторая инициатива – запретить страховым компаниям учитывать износ пострадавшего автомобиля при расчете выплаты на ремонт", - пишет издание.Отмечается, что сейчас пострадавшему в ДТП с автобусом или другим видом общественного транспорта выплачивают до двух миллионов рублей, а при аварии с обычным авто – 500 тысяч рублей. Страховщики могут выплатить возмещение или обеспечить восстановление автомобиля. При ремонте износ не учитывается, но на него приходится не более 10–12% выплат по ОСАГО, а сумма прямой компенсации зависит от года выпуска машины. При денежной выплате страховщики могут удержать до 50% стоимости деталей подержанного авто."По всем инициативам достигнут консенсус... Законопроект планируется подготовить в 2022 году", – пишет газета со ссылкой на представителя Минфина. В ведомстве также не отрицают, что новация приведет к подорожанию полиса ОСАГО, но считают, что выгоды реформы гораздо выше эффекта изменения цены полиса.

https://ria.ru/20211222/neadekvat-1764827450.html

https://ria.ru/20211221/likhachi-1764773085.html

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общество, министерство финансов рф (минфин россии), российский союз автостраховщиков, авто, осаго, россия