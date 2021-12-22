Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211222/vyplaty-1764842671.html
СМИ: выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти в четыре раза
СМИ: выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти в четыре раза - РИА Новости, 22.12.2021
СМИ: выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти в четыре раза
Выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти до двух миллионов рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух близких к правительству РФ... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T09:33
2021-12-22T09:33
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
российский союз автостраховщиков
авто
осаго
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572464771_0:253:2843:1852_1920x0_80_0_0_029d202de29ce5c662a7c514a8a6493a.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти до двух миллионов рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух близких к правительству РФ источников."Минфин договорился с профильными ведомствами о ключевых изменениях системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Они предусматривают повышение порога по выплатам за ущерб жизни и здоровью, а также запрещают учитывать возраст автомобиля при расчете компенсации", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в окончательную редакцию законопроекта планируется внести два предложения, которые были в целом согласованы на совещании в министерстве 17 декабря, в котором участвовали представители Банка России, Российского союза автостраховщиков, МВД и Минтранса."Первая инициатива – повысить лимит выплат за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО в 4 раза, с 500 000 до 2 миллионов рублей... Планируется уравнять сумму максимального покрытия по автострахованию с другими видами аналогичных полисов, например, ответственности перевозчиков... Вторая инициатива – запретить страховым компаниям учитывать износ пострадавшего автомобиля при расчете выплаты на ремонт", - пишет издание.Отмечается, что сейчас пострадавшему в ДТП с автобусом или другим видом общественного транспорта выплачивают до двух миллионов рублей, а при аварии с обычным авто – 500 тысяч рублей. Страховщики могут выплатить возмещение или обеспечить восстановление автомобиля. При ремонте износ не учитывается, но на него приходится не более 10–12% выплат по ОСАГО, а сумма прямой компенсации зависит от года выпуска машины. При денежной выплате страховщики могут удержать до 50% стоимости деталей подержанного авто."По всем инициативам достигнут консенсус... Законопроект планируется подготовить в 2022 году", – пишет газета со ссылкой на представителя Минфина. В ведомстве также не отрицают, что новация приведет к подорожанию полиса ОСАГО, но считают, что выгоды реформы гораздо выше эффекта изменения цены полиса.
https://ria.ru/20211222/neadekvat-1764827450.html
https://ria.ru/20211221/likhachi-1764773085.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572464771_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e02088112fc73a87c9c23ff37d7a04bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство финансов рф (минфин россии), российский союз автостраховщиков, авто, осаго, россия
09:33 22.12.2021
 
СМИ: выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти в четыре раза

"Ведомости": выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти до двух миллионов рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС на месте аварии в Москве
Сотрудник ДПС на месте аварии в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти до двух миллионов рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух близких к правительству РФ источников.
"Минфин договорился с профильными ведомствами о ключевых изменениях системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Они предусматривают повышение порога по выплатам за ущерб жизни и здоровью, а также запрещают учитывать возраст автомобиля при расчете компенсации", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в окончательную редакцию законопроекта планируется внести два предложения, которые были в целом согласованы на совещании в министерстве 17 декабря, в котором участвовали представители Банка России, Российского союза автостраховщиков, МВД и Минтранса.
"Первая инициатива – повысить лимит выплат за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО в 4 раза, с 500 000 до 2 миллионов рублей... Планируется уравнять сумму максимального покрытия по автострахованию с другими видами аналогичных полисов, например, ответственности перевозчиков... Вторая инициатива – запретить страховым компаниям учитывать износ пострадавшего автомобиля при расчете выплаты на ремонт", - пишет издание.
Дорожное движениекве - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
02:17
Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водитель
Отмечается, что сейчас пострадавшему в ДТП с автобусом или другим видом общественного транспорта выплачивают до двух миллионов рублей, а при аварии с обычным авто – 500 тысяч рублей. Страховщики могут выплатить возмещение или обеспечить восстановление автомобиля. При ремонте износ не учитывается, но на него приходится не более 10–12% выплат по ОСАГО, а сумма прямой компенсации зависит от года выпуска машины. При денежной выплате страховщики могут удержать до 50% стоимости деталей подержанного авто.
"По всем инициативам достигнут консенсус... Законопроект планируется подготовить в 2022 году", – пишет газета со ссылкой на представителя Минфина. В ведомстве также не отрицают, что новация приведет к подорожанию полиса ОСАГО, но считают, что выгоды реформы гораздо выше эффекта изменения цены полиса.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 16:58
Госдума одобрила в I чтении законопроект о наказании для лихачей на дорогах
 
ОбществоМинистерство финансов РФ (Минфин России)Российский союз автостраховщиковАвтоОСАГОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12Американские ученые анонсировали вакцину от всех штаммов коронавируса
10:07Киев заблокировал тему обмена пленными, заявили в ДНР
10:07Российская делегация прибыла в Ереван на заседание межправкомиссии
10:06В Казани не стали комментировать информацию о задержании ректора КФУ
09:51В метро Тегерана поезд сошел с путей, есть пострадавшие
09:36На Сахалине нашли тело пропавшего подростка
09:33СМИ: выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти в четыре раза
09:32"Газпром" обсуждает с Китаем поставки сжиженного углеводородного газа
09:31В Минске предложили ввести наказание за участие в ликвидированных партиях
09:18В Красноярском крае провели проверки после видео с избиениями заключенных
09:18Врач рассказал, как правильно согреваться на морозе
09:16Посольство в США отвергло обвинения в адрес России по ситуации на Украине
09:13Новак отметил уверенные темпы развития энергетической отрасли в России
09:12ГП Белоруссии направила в суд уголовное дело об оскорблении президента
09:04Двум регионам возместят расходы по ликвидации последствий паводков
08:49Эксперты назвали причину пожара на газопроводе в Челябинской области
08:43Кадыров обвинил власти Турции в поддержке террористов
08:39В Москве заработал первый в России 5G-полигон
08:33Первые случаи "омикрона" в Японии выявили у семьи, не выезжавшей за границу
08:28Премьер-министр Китая высоко оценил работу главы Гонконга
Лента новостейМолния
Американские ученые анонсировали вакцину от всех штаммов коронавирусаКиев заблокировал тему обмена пленными, заявили в ДНРРоссийская делегация прибыла в Ереван на заседание межправкомиссииВ Казани не стали комментировать информацию о задержании ректора КФУВ метро Тегерана поезд сошел с путей, есть пострадавшиеНа Сахалине нашли тело пропавшего подросткаСМИ: выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти в четыре раза"Газпром" обсуждает с Китаем поставки сжиженного углеводородного газаВ Минске предложили ввести наказание за участие в ликвидированных партияхВ Красноярском крае провели проверки после видео с избиениями заключенныхВрач рассказал, как правильно согреваться на морозеПосольство в США отвергло обвинения в адрес России по ситуации на УкраинеНовак отметил уверенные темпы развития энергетической отрасли в РоссииГП Белоруссии направила в суд уголовное дело об оскорблении президентаДвум регионам возместят расходы по ликвидации последствий паводковЭксперты назвали причину пожара на газопроводе в Челябинской областиКадыров обвинил власти Турции в поддержке террористовВ Москве заработал первый в России 5G-полигонПервые случаи "омикрона" в Японии выявили у семьи, не выезжавшей за границуПремьер-министр Китая высоко оценил работу главы Гонконга