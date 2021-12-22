https://ria.ru/20211222/vto-1764883736.html

В Кремле прокомментировали утверждения об отходе России от норм ВТО

В Кремле прокомментировали утверждения об отходе России от норм ВТО - РИА Новости, 22.12.2021

В Кремле прокомментировали утверждения об отходе России от норм ВТО

Россия не нарушает норм Всемирной торговой организации (ВТО) и не согласна с заявлениями об обратном, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:51

2021-12-22T12:51

2021-12-22T14:56

экономика

сша

россия

дмитрий песков

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия не нарушает норм Всемирной торговой организации (ВТО) и не согласна с заявлениями об обратном, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Что касается ВТО, то мы не согласны с такой точкой зрения. Россия ничего не нарушает в этой области", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявление офиса торгового представителя США Кэтрин Тай.По ее словам, американские власти считают, что Россия нарушает нормы организации, замещая импорт и создавая преференции для товаров и услуг внутреннего производства. В ежегодном докладе ведомство поставило Москве в упрек расширение госконтроля над экономикой и пригрозило "ответными мерами" по линии ВТО.На брифинге с представителем Кремля журналисты также напомнили Пескову о сообщениях, согласно которым Белый дом обсуждает ограничение импорта смартфонов и авиазапчастей в Россию при обострении ситуации на Украине. Публикации основаны на словах анонимного собеседника."Мы не знаем, что это за чиновник и существует ли он вообще, здесь нечего пока комментировать", — отметил пресс-секретарь главы государства.Киев и страны Запада все время ставят Москве санкционные ультиматумы из-за "стягивания войск" к украинской границе. В Кремле на это неоднократно отвечали, что страна перемещает военных в пределах своей территории и на свое усмотрение. Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".В свою очередь, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где также возросло число западных инструкторов, указывали в МИД. По мнению главы ведомства Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.

https://ria.ru/20211222/diplomatiya-1764793022.html

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экономика, сша, россия, дмитрий песков, всемирная торговая организация (вто)