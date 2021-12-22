https://ria.ru/20211222/vto-1764867891.html

В Совфеде прокомментировали обвинения в адрес России в отходе от норм ВТО

В Совфеде прокомментировали обвинения в адрес России в отходе от норм ВТО - РИА Новости, 22.12.2021

В Совфеде прокомментировали обвинения в адрес России в отходе от норм ВТО

Главное нарушение норм Всемирной торговой организации - это введение односторонних санкций, которыми занимаются США в отношении России, наши программы... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T11:52

2021-12-22T11:52

2021-12-22T11:52

экономика

сша

всемирная торговая организация (вто)

иван абрамов

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Главное нарушение норм Всемирной торговой организации - это введение односторонних санкций, которыми занимаются США в отношении России, наши программы импортозамещения - попытка смягчить последствия от этих противозаконных действий, заявил РИА Новости в среду замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Ранее офис торгового представителя США Кэтрин Тай заявил, что американские власти видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм Всемирной торговой организации (ВТО) и намерены работать над ответными мерами по линии ВТО. Ведомство раскритиковало Россию в ежегодном докладе о соблюдении ею своих обязательств перед ВТО, поставив стране также в упрек расширение государственного контроля над экономикой."Она лицемерит. Если мы говорим от отход от норм ВТО - это санкции, это первое грубейшее нарушение принципов Всемирной торговой организации", - сказал парламентарий.Он отметил, что в рамках программ импортозамещения "мы вырабатываем те меры, которые позволяют смягчить последствия введенных против России санкций".

https://ria.ru/20211222/vto-1764851252.html

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экономика, сша, всемирная торговая организация (вто), иван абрамов, россия